El nuevo 'Ecce Homo' está en Brasil: una restauración chapucera convierte a la Virgen y a Jesús en personajes de dibujos animados y desata la indignación

El antes y después del 'Ecce homo' de Borja... hoy superado por otro desastre en Brasil

El 'Ecce Homo' de Borja (Zaragoza) es ya patrimonio de la humanidad y no, desde luego, por la belleza de su restauración, sino por el escándalo que supuso el nuevo aspecto que 'consiguió' darle la voluntariosa y recordada vecina Cecilia Giménez. Ahora, a la pintura 'aragonesa' le ha salido competencia en Brasil.

Esta vez los protagonistas son una serie de imágenes de la Pasión, expuestas en la Praça do Cruzeiro en Carmo do Cajuru, una localidad relativamente cercana a Río de Janeiro y a las costas del Atlántico sur.

Si la del 'Ecce Homo' de Borja tuvo un aspecto difícilmente calificable, aquí parece que Jesucristo, la Virgen María, los ángeles y otras figuras claves de la Pasión han pasado un filtro que les convierta en dibujos animados.

Ojos saltones y estrábicos en muchos casos, rasgos gigantizados, coloraciones muy grosso modo, unas cejas más grandes que otras... En fin, un cuadro que ha generado la indignación de los vecinos. "Qué horror" es, quizás, lo más bonito que puede leerse entre los comentarios de los afectados. Visto lo visto, se entienden esas quejas.

En respuesta al escándalo, la parroquia de Nossa Senhora do Carmo y su Consejo Pastoral optando por retirar la pintura fresca el mismo día de la 'presentación', y retornando al acabado blanco original de las esculturas tras un horror artístico que "causó malestar a muchos fieles y residentes", afirman en un comunicado.

Eso sí, han preferido no identificar al autor o autora de la ¿rehabilitación?, alegando 'razones éticas' para no hacerlo. Y muy posiblemente, para evitar un escándalo en forma de turismo morboso que tanto se conoció en la localidad española tras el jaleo por la 'nueva versión' del 'Ecce Homo'.

Un portavoz del templo brasileño apuntó que "las piezas históricas estaban muy deterioradas por el paso del tiempo, pero el resultado visual final de esta intervención nos disgustó profundamente". Así, tras admitir que "los rasgos faciales fueron pintados de forma totalmente errónea" no dudaron en "actuar de inmediato para corregirlo".