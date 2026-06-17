Zapatero declara en la Audiencia Nacional, en directo: última hora del juicio al expresidente del Gobierno
El expresidente del Gobierno comparece hoy en la Audiencia Nacional para aclarar tanto su papel en el caso Plus Ultra como el origen de las joyas encontradas en su caja fuerte.
La declaración de Zapatero (que comparecerá a partir de las 9:00 en la Audiencia Nacional) es la enésima puntilla a una semana que para el Gobierno se ha convertido en un Via Crucis tras la visita del papa: el lunes, la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, tuvo que acudir a la audiencia preliminar con el juez Peinado. Ayer martes fue el turno de que compareciera la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, en el Senado. Lo hizo para aclarar las supuestas reuniones que mantuvo con la autoproclamada fontanera del PSOE, Leire Díez.
A partir de las 9:00, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama le interrogará también sobre las casi ochenta joyas halladas en una caja fuerte en su oficina y valoradas en 1,3 millones de euros, tras rechazar el intento del expresidente de posponer esta parte de la declaración, en la que en todo caso puede acogerse a su derecho a no declarar.
El portavoz oficioso de Rodríguez Zapatero durante estas semanas en los medios deslizó la idea de que aquellas joyas no eran las de "Sissi Emperatriz" y que su valoración se calculaba entre 30.000 y 50.000 euros. Cuando trascendió que en realidad su valor monetario era mucho mayor, este portavoz, Luis Arroyo, pidió disculpas en su propio nombre. "Él [Zapatero] dará explicaciones ante el juez, también sobre eso", dijo entonces.
Es la primera vez que un expresidente del Gobierno declara como imputado. Lo hace sospechoso de varios delitos: posible pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental. También por el hallazgo de unas joyas en la caja fuerte de su despacho: delito fiscal y contrabando.
Mi compañero Javier Escartín responde a todas las preguntas que puedas tener sobre el caso y la declaración de Zapatero en la Audiencia Nacional esta mañana: puedes pinchar aquí para leer su tema.
¡Buenos días! Aquí Alberto R. Aguiar. Hoy en El HuffPost seguiremos minuto a minuto la declaración del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la Audiencia Nacional. El exdirigente socialista está llamado a declarar ante el juez Calama para aclarar su participación en el caso Plus Ultra y en el rescate de la aerolínea por parte de la SEPI. También para hablar del origen de las joyas encontradas en su caja fuerte durante el registro policial de su oficina en calle Ferraz.
El expresidente llegará a la Audiencia Nacional de la madrileña calle Génova en coche, en el que accederá al recinto.