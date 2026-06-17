Zapatero declara en la Audiencia Nacional, en directo: última hora del juicio al expresidente del Gobierno

Por qué delitos se sospecha de Zapatero y qué deberá explicar en la Audiencia Nacional: todas las preguntas clave

Es la primera vez que un expresidente del Gobierno declara como imputado. Lo hace sospechoso de varios delitos: posible pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental. También por el hallazgo de unas joyas en la caja fuerte de su despacho: delito fiscal y contrabando.

​

​Mi compañero Javier Escartín responde a todas las preguntas que puedas tener sobre el caso y la declaración de Zapatero en la Audiencia Nacional esta mañana: puedes pinchar aquí para leer su tema.