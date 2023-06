Las inmobiliarias siguen exigiendo honorarios a los inquilinos: "O pagas o te quedas sin piso"

Chidima estaba emocionada ante la posibilidad de haber encontrado por fin un piso para alquilar en Santa Cruz de Tenerife. La joven, de origen nigeriano y enfermera de profesión, localizó la vivienda a través del portal de Idealista. Su precio: 500 euros al mes. Tras contactar con la inmobiliaria que promocionaba la casa, un comercial le preguntó por su situación laboral, le explicó que debía aportar un mes por adelantado a modo de fianza y le invitó a visitar la casa. "Fue entonces cuando se me ocurrió preguntar si, tal como indica la nueva ley de vivienda, era el dueño quien iba a pagar la comisión de la agencia cuando se formalizara el contrato de alquiler. La respuesta del comercial a Chidima a través de Whatsapp fue la siguiente: "Lo pactado con lo propietario es que lo siga pagando el inquilino. Si no estuvieras de acuerdo y quieres regirte por la ley de vivienda, no podríamos alquilártelo (...) Ya me confirmas si estás interesada con estas condiciones".

Atónita ante esta situación, la joven decidió colgar el pantallazo de la conversación en la red social Twitter y denunciar el abuso. "Se instaura la ley de vivienda para que la inmobiliaria me diga esto", escribió a modo de tuit. Su publicación corrió como la pólvora, se hizo viral en apenas unos días y ya la han visto más de dos millones de personas.

Chidima no es la única afectada. Varias agencias inmobiliarias están incumpliendo la nueva ley de vivienda, en vigor desde el pasado 25 de mayo, que señala expresamente que los gastos a modo de honorarios deben ser asumidos por los propietarios y no por los inquilinos. Concretamente, la nueva redacción del apartado 1 del artículo 20 determina lo siguiente: "Los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador".

Con esta medida, el gobierno y sus socios parlamentarios pretenden facilitar el acceso al alquiler, ya que muchas personas se encontraban hasta ahora con el muro de hacer frente de golpe al pago corriente del primer mes, uno o dos meses más en concepto de fianza y otro mes como honorarios para la agencia.

Cogemos el teléfono... y todas nos piden pagar comisión

Pese a que la ley lleva ya en vigor dos semanas, muchas agencias siguen exigiendo el pago de sus honorarios a los inquilinos. El HuffPost ha realizado esta semana una ronda de llamadas a más de una docena de diferentes pisos gestionados por inmobiliarias en Madrid. En todas ellas, salvo una, sus comerciales señalaban que el pago lo debía asumir el arrendatario. Algunos lo verbalizaban tal cual y otros disfrazaban esa exigencia como "gastos de asesoría de la agencia", "gastos de prestación de servicios" o "pago a la aseguradora".

Luis, de 29 años, acaba de obtener plaza de funcionario y tiene que mudarse a Barcelona. Encontrar un piso en la ciudad condal está siendo para él "imposible". "Te piden hasta tres meses de fianza, cobrar más de 2.200 euros al mes o que pagues tú un estudio de solvencia para demostrar que puedes asumir el coste del alquiler", señala a El HuffPost. A esto se suma que muchas inmobiliarias le piden que sea él quien pague los honorarios. "Una vez que entró la ley me he encontrado todo tipo de condiciones. La mayoría te siguen exigiendo el mes completo, otros un porcentaje más pequeño y hasta en un caso me pidieron el 10% del precio anual, que es superior incluso al de un mes. Y te lo dicen claramente: o pagas o te quedas sin piso", se queja.

Si la condición no es expresa, lo es de forma 'encubierta'. En la mayoría de los anuncios de portales como Idealista o Fotocasa ya no se indica el pago de la comisión, pero sí cuando se llama por teléfono para solicitar más información. Aunque no siempre es así. "Los requisitos del alquiler son: dos meses de fianza, mes en curso y honorarios de la inmobiliaria", se puede leer por ejemplo en un anuncio a día de hoy publicado en Idealista.

En otros casos, como denuncia el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, las agencias lo camuflan como "servicios al cliente". Una prestación que incluye cosas tan básicas como la entrega de llaves de la vivienda, fotos del estado actual del inmueble o la simple reserva de la propiedad. "Todos los días nos llegan correos o nos escriben por redes personas que nos advierten de que las inmobiliarias se están saltando la ley con total impunidad cambiando el nombre del servicio que prestan. Nuevos nombres que vienen a ser lo mismo de siempre: el cobro de honorarios", denuncia un portavoz del sindicato.

Cómo reclamar si la agencia te cobra comisión

Pero, ¿qué podemos hacer si una inmobiliaria se aprovecha del desequilibrio de poder y nos obliga a pagar cuando buscamos alquilar un piso? La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) lamenta en conversación con El HuffPost que no exista un organismo que proteja de modo rápido y eficaz al inquilino en esos casos. "OCU ha pedido que las comunidades autónomas den competencias y medios materiales a sus oficinas de vivienda para hacer estos controles e imponer sanciones a las agencias que no lo respeten. Pero, hoy por hoy, las posibilidades prácticas al alcance del inquilino no son muchas", expresa la organización.

Para ellos, una de las vías sería la de formular una reclamación en una Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) o ante el Colegio de APIs (Agente de la Propiedad Inmobiliaria) de cada localidad si la agencia está colegiada. "Si las reclamaciones amistosas o por vía administrativa no surten efecto, solo cabría acudir a la Justicia, y será el juez quien deba dictaminar", señalan.

El sindicato de inquilinas e inquilinos advierte, por su parte, de que el pago siempre debe hacerse por transferencia y asegurándose de que haya factura y un concepto similar a "gastos de gestión inmobiliaria". "Una vez te han cobrado los honorarios, puedes mandar un burofax a la agencia y a la propiedad donde les exiges el retorno de los honorarios. Si se niegan, se puede interponer una demanda de juicio verbal para la reclamación de estas cantidades. Cuando la cantidad es inferior a 2.000 euros se puede presentar la demanda fácilmente", explican.

En el caso de que la agencia intente burlar la ley y ponga otro concepto en la factura, debemos guardar los emails, pantallazos del anuncio y cualquier otra documentación que nos permita demostrar que no ha habido ningún asesoramiento legal ni servicio que intente justificar dicho cobro.