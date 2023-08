Cuenta lo que le ha pasado en una entrevista de trabajo como camarera y el desenlace es tremendo

Muchos han sido los trabajadores que han denunciado la situación laboral que han vivido en algunos bares y restaurantes de España. Pero lo que le ha ocurrido a la usuaria de Twitter @Aurora71959701 tras ir a una entrevista de trabajo para un puesto de camarera es tremendo.

En extenso hilo que ha publicado en la red social, la protagonista ha relatado que "ayer fui a una entrevista de trabajo y me preguntaron si tenía experiencia de camarera y yo le dije que sí".

"Dije que llevaba de los 15 años trabajando de desde los 18 años de camarera y que era muy trabajadora. Me dijeron que fuera a la siete de la tarde allí de nuevo", ha relatado en el primer mensaje.

Tras acudir a las siete, "siempre puntual", se encontró con "siete jovencitas y a un señor de mi edad con canas". "Pues ahí todo bien", ha puntualizado, justo antes de detallar lo que ha pasado cuando iba a terminar su jornada laboral.

Hilo 👇

Pues nada voy antes de la siete, siempre puntual. Me encuentro a siete jovencitas y a un señor de mi edad con canas. Pues ahí todo bien. Hilo 👇 — Gatascallejerasdelmundo 😻🔻✌✊👫👬👭✊💜💛❤♻☮☯⚧⚅🎗 (@Aurora71959701) August 2, 2023

"A las 23:30 me dicen a mí sola, que como no hay mucho trabajo, ya que hoy miércoles inauguraban que me fuera a casa que no había trabajo", ha señalado.

La protagonista ha relatado que tras terminar su jornada le dijeron lo que le iban a pagar. "No me dan de alta y me pagan en B, 30 euros por cuatro horas. Y luego dicen que por qué no hay camareros. Y que ya verán si me llaman", ha contado.

Hilo 👇

Y a las 23:30 me dicen a mí sola, que como no hay mucho trabajo, ya que hoy miércoles inauguraban que me fuera a casa que no había trabajo. No me dan de alta y me pagan en B, 30€ por cuatro horas.

Y luego dicen que porque no hay camareros. Y que ya verán si me llaman. — Gatascallejerasdelmundo 😻🔻✌✊👫👬👭✊💜💛❤♻☮☯⚧⚅🎗 (@Aurora71959701) August 2, 2023

En el hilo de Twitter, ha preguntado a sus seguidores si ven normal que "no queramos estas condiciones y que sigan haciendo lo que hacen". "Pues en el 2023, Yolanda Diaz (tratando de citar a la ministra de Trabajo en funciones), se sigue haciendo. Y una se cansa de denunciar. Y se cansa de todo. Hay cosas que no cambian", ha denunciado.

Bueno vosotros que opináis?

Veis normal que no queramos estas condiciones y que sigan haciendo lo que hacen.

Pues en el 2023 Yolanda Diaz, se sigue haciendo. Y una se cansa de denunciar. Y se cansa de todo. Hay cosas que no cambian. — Gatascallejerasdelmundo 😻🔻✌✊👫👬👭✊💜💛❤♻☮☯⚧⚅🎗 (@Aurora71959701) August 2, 2023

Lo que le ha ocurrido a la candidata al puesto de camarera ha generado una ola de indignación con la situación laboral que le habían propuesto y la historia supera ya los 5.700 me gusta en la red social.