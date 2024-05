El cocinero Andrés Madrigal cuenta lo que le ha hecho una clienta tras reservar mesa: indignante

El cocinero Andrés Madrigal ha evidenciado en una sola imagen una práctica común entre muchos clientes de restaurantes y que provoca grandes pérdidas a los hosteleros.

"Así es como funcionan 'algunas/as' reservas en Madrid", se ha lamentado junto a una imagen en la que se aprecia cómo una clienta reservó hasta en seis locales más a la misma hora o casi a la misma hora que en el suyo.

Madrigal pudo percatarse de ello porque todos los restaurantes forman parte del mismo software para la gestión de reservas.

"La señora ha reservado en cinco restaurantes diferentes y en mi caso, confirmó la reserva, pero ni coge el teléfono. En fin….", se lamenta Madrigal.

Algunos usuarios han señalado que ese mismo software, llamado CoverManager, debería anular aromáticamente la reserva anterior al hacer una nueva. "Esa es una de la opciones", ha señalado el cocinero.

Otra persona ha señalado: "Cuando se empezó a pedir la tarjeta en algunos restaurantes para hacer reserva me parecía raro y hasta me molestaba, pero lo veo totalmente necesario. El que reserva y es serio le da igual dar la tarjeta".

Y el restaurante Cal Marquès ha explicado la medida que han tomado ellos al respecto: "Nosotros desde enero pedimos tarjeta como garantía. Menos reservas y ninguno no show. Algunos no reservan indignados por el asunto, los que realmente quieren venir lo hacen sin problema. No hemos tenido que cobrar nada a nadie".