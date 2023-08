Enseña lo que ha guardado su novio en la nevera y la gente no da crédito: "No te creo"

Las tareas del hogar pueden ser objeto de discusión en las parejas. Fregar los platos, limpiar los cristales, hacer la comida o barrer el suelo puede provocar roces en la convivencia y más cuando hay una criatura por medio.

El vídeo que ha compartido @sool.ma dura trece segundos pero ha provocado todo un terremoto en TikTok donde cuenta con más de 660.000 reproducciones, cientos de comentarios y más de 23.000 'me gusta'.

"Madre mía es que mirad, mirad mi novio si limpiará poco que pone esto en la nevera pensando que es una bebida. Va a flipar", ha dicho la creadora de contenido, que ha abierto el electrodoméstico y ha enseñado una botella de un producto para limpiar el suelo.

Y claro, hay muchos comentarios tirando de humor: "No te creo", "Gracioso pero a la vez triste", "Menos mal que no le dio por beberla", "ha visto limón y ha dicho para dentro", "El limón hay que mantenerlo fresco, no veo fallas en su lógica" y "Es para que el suelo se quede fresquito" son algunos de los mensajes que se han podido leer en la publicación.