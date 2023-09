Javier Aroca da en la diana con su reacción a las duras palabras del presidente de los hosteleros

El tertuliano Javier Aroca ha dado una rotunda respuesta al presidente de la Confederación de Hostelería de España, José Luis Yzuel, tras las polémicas palabras que éste ha pronunciado sobre la duración de las jornadas de los empleados.

"Las horas... Hacen 10 horas. Joder, qué dolor. Toda la vida hemos hecho en la hostelería media jornada, de 12 a 12. Toda la vida... En temporada alta hay que aprovechar, tirar, las empresas duran lo que duran", sentenció.

Tras ello, Aroca no ha podido ser más claro en la Cadena Ser: "No es ninguna broma. Es absolutamente cierto lo que ha dicho. Es el retrato del sector, pero el retrato no de hace 20, 30 o 40 años, cuando no había legislación laboral suficiente, sino hoy. Hoy ocurre eso".

"Nos estarán escuchando muchos trabajadores de la hostelería de todos los territorios del Estado y ellos sabrán las horas que trabajan y las que le pagan. Este señor lo que hizo es justificar algo que está ocurriendo en el sector de la hostelería que es la gran renuncia. Hay mucha gente que ya no está dispuesta a que le exploten más", ha avisado Aroca.

"Claro que la gente quiere trabajar, pero primero quiere que se respeten sus derechos laborales, entre otros el descanso. Y segundo que paguen todas las horas. Y tercero: claro que comprenden que hay momentos críticos dentro de esta actividad económica y lo cumplen", ha insistido.

El tertuliano ha subrayado que "esto no es una declaración aislada" sino que tiene "un parentesco absoluto con una corriente dominante dentro del capitalismo español".