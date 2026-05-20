La reivindicativa carta al director de 'El País' de un hombre tras sufrir "retraso escolar" que mucha gente debería de leer

Las cartas al director de El País son un espacio perfecto en el que muchas personas y lectores aprovechan para contar aspectos de su vida diaria, denunciar problemas sociales que se encuentran o retratar cómo, bajo su perspectiva, está cambiando el mundo y la sociedad.

En los últimos días se ha hecho viral la que ha mandado Darío Márquez Reyeros, un hombre de Alcalá de Henares (Madrid) que ha querido contar cómo ha sido su vida educativa tras ser diagnosticado con "retraso escolar" y cómo ha logrado darle la vuelta y acabar llegando a la universidad.

"Cuando tan solo tenía 10 años me diagnosticaron 'retraso escolar'. Repetí cuarto de primaria y, ya en el instituto, también tercero de la ESO. Mi única salida para no abandonar los estudios fue entrar en del programa de diversificación curricular", ha comenzado relatando.

El hombre ha proseguido diciendo que tras la secundaria, evitó el Bachillerato y encadenó el camino alternativo como es el del grado medio y un grado superior de Formación Profesional.

"Hoy rompo todos los pronósticos de mi infancia al compartir que me estoy graduando en Español: Lengua y Literatura por la Universidad Complutense de Madrid y que, en unos años, cumpliré mi sueño de ser docente", ha destacado.

La reivindicación final

Finalmente, ha hecho una petición que mucha gente debería de tener en cuenta en personas que, como él, han tenido problemas durante los años de la ESO pero que, aunque con más cursos, han continuado formándose y estudiando.

"Por favor, dejemos de estigmatizar a los niños que aprenden a otro ritmo. La diversificación y la FP son vías tan válidas como cualquier otra. Soy la prueba de que un diagnóstico temprano no define el techo de nadie", ha sentenciado.

Por último, Márquez Reyeros ha concluido afirmando que "todo esto ha sido gracias a la educación pública, una vez más".