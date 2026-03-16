Recuperan esta carta al director de 'El País': lo que dice es el día a día de millones de personas

Uno de los grandes problemas o temas de debate de la actualidad es la relación que cada persona hace con el teléfono móvil y las horas que lo utiliza a diario. Con las redes sociales y la cada vez más inmensa variedad de aplicaciones se ha disparado el uso de estos dispositivos privando a la población de hacer otro tipo de actividades más humanas y con un mayor contexto social.

La cuenta de X Mente Estoico ha querido recuperar la carta que envió a la por entonces directora de El País la gijonesa Rocío García Vijande, una mujer que contó que miró las horas que había usado el móvil y, para su sorpresa, le salieron casi cuatro horas y media.

"Miro mi móvil: ayer cuatro horas y 24 minutos de uso. No recuerdo haber hecho nada realmente importante con ese tiempo. Solo deslicé el dedo, miré vídeos, leí publicaciones, salté de una cosa a otra sin darme cuenta. Antes, cuando no existían los móviles ni internet, esas horas se llenaban de vida", relataba.

La autora del texto subrayaba que en ese tiempo "se hablaba sin interrupciones, se leían libros con calma, se escribían cartas". También enumeró otras actividades como que "había tardes de paseo, de juegos, de aprendizaje".

"Las horas no se evaporaban; se usaban. Si no le regalara mis horas a las pantallas quizás escribiría más, tocaría un instrumento, tendría conversaciones sin mirar de reojo el móvil", destacó García Vijande.

"El tiempo que se va no vuelve"

Finalmente, la autora de esa carta hasta mostró la importancia de aburrirse para desarrollar el ingenio: "Tal vez me permitiría aburrirme y, en ese vacío, encontraría nuevas ideas".

"El tiempo que se va no vuelve. Y cada día, sin darnos cuenta, dejamos que nos lo roben", concluyó. El tuit de la cuenta Mente Estoico se ha hecho viral y la carta se ha vuelto a compartir mucho en X con más de 1.000 me gusta en las primeras horas y 600 compartidos.