Lo que ha hecho Ronald Araújo con Broncano al darle el regalo es para que le den el Balón de Oro

El invitado de este lunes en La Revuelta de David Broncano ha sido, para sorpresa de muchos, el futbolista uruguayo Ronald Araújo, defensa y primer capitán del FC Barcelona. Visitaba el programa de RTVE con motivo de la conquista del título de LaLiga, el número 29 en las vitrinas culés.

La entrevista arrancaba con un pequeño pique. Broncano, aficionado del Atlético de Madrid, le recordaba que el conjunto rojiblanco eliminó al Barça en los cuartos de final de la Champions League: "Luego en Champions un equipo español en cuartos os dio un poquito lo vuestro". Araújo no dudó en replicar al instante: "Yo te iba a decir... ¿De qué valió? Porque te quedaste sin nada".

Hacía referencia a que el Atlético fue eliminado en semifinales por el Arsenal y perdió la Copa del Rey ante la Real Sociedad. "Mirándome a los ojos me ha dicho ¿de qué valió? Me he asustado", bromeaba Broncano.

"No eres consciente de lo que has hecho"

Justo después comenzó la ronda de regalos, una tradición de La Revuelta. Primero fue el turno del futbolista, que le regaló, como era de esperar, una camiseta del FC Barcelona. Lo que nadie esperaba, ni siquiera Broncano, era el nombre y el número que aparecían impresos en el dorsal.

El presentador no daba crédito, mientras Araújo estallaba de risa. El dorsal llevaba el número uno con el nombre de "Pablo Motos", presentador de El Hormiguero y principal rival en audiencias del programa de La 1. "No me la puedo poner. ¿Cómo me haces esto? ¿Tú sabes lo que has hecho? No eres consciente de lo que has hecho. Esto está muy feo, venir a este sitio y traer esta camiseta", bromeaba de nuevo Broncano.

"La próxima que me invites te traigo el número dos", añadía Araújo. El humorista, por su parte, reconocía que, a pesar de no ser aficionado del Barça, la broma le había gustado mucho: "Me gusta mucho la broma, te lo celebro y te lo agradezco. Me lo quedaré con mucho gusto".