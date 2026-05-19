Los lectores de El HuffPost opinan sobre la imputación de Zapatero: "Puede ser una conspiración, pero si se demuestra, que pague"

La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha conmocionado a buena parte de la política española este martes. El terremoto es de magnitud: este miércoles hay sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados y se esperan chispas. Por su parte, la comunidad de lectores y lectoras de El HuffPost ya se están formando una opinión con lo que por ahora se sabe.

El auto no se ha difundido hasta mediodía: lo que se ha conocido en la mañana de este martes ha sido, vía una primicia de El Confidencial, que el juez Calama de la Audiencia Nacional ha levantado el secreto de sumario sobre unas actuaciones en la denominada causa Plus Ultra, que investiga el rescate a la aerolínea del mismo nombre en 2021, en el fragor de la pandemia del coronavirus.

Además del fin del secreto de sumario la Policía Nacional ha practicado registros en la oficina que José Luis Rodríguez Zapatero tiene en la madrileña calle de Ferraz, a poquísimos metros de la sede nacional del PSOE; y en otras tres mercantiles (entre ellas, la agencia de comunicación de las hijas del propio expresidente).

Lo que el juez Calama investiga (y asegura tener indicios en esta "fase embrionaria" de la investigación) es si Zapatero era el líder de una trama "organizada y estable" para ofrecer su influencia a empresas, en particular a la aerolínea Plus Ultra. Todo nace de las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción, y no de una querella que interpuso el pseudosindicato Manos Limpias hace meses.

Qué opinan los lectores de El HuffPost de la imputación de Rodríguez Zapatero

Todavía se deberán conocer más detalles sobre esta nueva causa judicial, pero cerca de 350 personas han compartido sus primeras impresiones con El HuffPost. Este medio no solo se lee: también se participa. Cerca de una veintena de comentarios han defendido que esta imputación "es lawfare" y otra veintena de lectores han rescatado una frase que persigue a otro expresidente del Gobierno: "Quien pueda hacer que haga".

Algunas usuarias, como Marina, han defendido que "existen muchas posibilidades de que todo sea una cortina de humo y un montaje", mientras que otros usuarios, como Zaphir, abundan en que si Zapatero "no hubiese hecho campañas a favor de Sánchez no estaría investigado". "No me lo creo", insiste el mismo lector, "me resulta escandaloso a la vez que sospechoso".

Otras personas han tirado de prudencia al reconocer que su opinión la tendrán "a partir del 2 de junio de 2026", como es el caso de alguien que firma como ww. Paca, por su parte, ha llamado a "la presunción de inocencia" mientras que Otium o caradura han sido muy lacónicos al sugerir que esta imputación "se veía venir".

También hay espacio para la sospecha y para la decepción. miguelruiz por ejemplo apunta que esta imputación le da "un poco de miedo" porque "tenía buena opinión" del expresidente. nono va más allá y dice que la causa "puede ser una conspiración político judicial... pero si es verdad y se demuestra, que lo pague". "Lo dice uno que le votó en todos sus mandatos". Pues queda dicho.

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