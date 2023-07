Pide un helado en un McDonald's y el vídeo que graba es un éxito en Tik Tok

El tiktoker @sauul69 se ha hecho viral en los últimos días al publicar un vídeo que grabó mientras iba a un McDonald's de madrugada. La publicación acumula casi un millón de reproducciones.

El joven le pide a la trabajadora un helado, pero ella responde que a esas horas no se sirven helados. Entonces, comienza a partirse de risa incluso llegando a arrodillarse en el suelo. "¿Pero cómo va a ser eso de un McDonald's sin helado?".

La trabajadora le explica que no es por ella, pero que ahora no lo puede servir porque no se llega a hacer el helado y solo sale la leche. El chico sigue riéndose de la situación y haciendo una broma a los empleados.

"¿Entonces qué hacemos, venimos mañana?", acaba preguntándole el usuario.