Un restaurante trata de 'esquivar' a un cliente por ir con niños y éste hace una jugada magnífica

El debate en torno a los niños y los lugares públicos ha ido creciendo en los últimos años y ahora es uno de los temas que provoca los debates más encendidos. Hay muchos que consideran que los más pequeños son la verdadera alegría de la vida y hay quien cree que molestan, no los soportan y no quieren saber nada de ellos.

El asunto no es menor y, de hecho, cada vez aparecen más lugares llamados "adultos only", donde los niños no tienen cabida. El último ejemplo de todo ello lo ha dado el usuario Alberto García-Salido, que ha publicado en Twitter una serie de mensajes que han provocado numerosas reacciones.

Según ha explicado, ha llamado a un restaurante para reservar y ha dicho que iba con niños. En el local le han respondido que no tenían mesa porque estaba todo lleno.

"He esperado unos minutos. He vuelto a llamar y he pedido mesa para las mismas personas. No he dicho nada de niños. Me han dado mesa sin problemas", ha destacado antes de añadir que luego les ha dicho que quizá necesitaran una trona, "ya con la mesa cerrada".

"La persona que me ha cogido el teléfono ha llamado al jefe que me ha dicho que 'los niños pueden molestar a los clientes'. Yo le he dicho que "a los padres también", ha escrito antes de zanjar, irónico: "Cuando vayamos al restaurante le diré a los críos que coman en modo #LastOfUs. Sin hacer ruido".

Como siempre en estos casos, la historia ha provocado múltiples reacciones, como estas: