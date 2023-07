Se quejan de los camareros en la reseña y el propietario salta y deja una respuesta impecable

Las reseñas en Internet se han convertido en un arma de doble filo para algunos negocios. Por un lado, sirven para posicionar a una empresa en redes sociales, con la experiencia de algunos clientes. Pero también hay momentos en los que los comentarios que acaban dejando sin palabras a estos establecimientos.

La cuenta de Twitter @soycamarero, dedicada a compartir contenido relacionado con la hostelería, ha publicado en la red social una de estas reseñas, en las que el propietario del establecimiento han dejado una respuesta impecable. "La paciencia en los bares y restaurantes...", ha escrito el tuitero.

Junto a esas palabras ha publicado la captura de la crítica, en la que han puntuado al restaurante con una estrella. "Con toda mi pena los camareros de ahora por lo menos en el turno de mañana se ve que no están viviendo su ilusión y el trato decepciona con la plantilla que tenía y la que tiene", han dicho.

"La comida no la puntúo me levanté sin desayunar dejando el café en la mesa y las tostadas me imagino que amasando el pan después de 15 minutos mi paciencia no dio para más", ha continuado. Y concluye: "Puntualizo que no había gente para ese trato, si hubiese gente sería otra cosa, lo que sí había era personal de sobra"

Ante estas palabras, el restaurante ha respondido de forma muy clara: "Buenas tardes, debido al comentario sobre nuestra plantilla, creo que toda persona necesita una oportunidad y no creo que los trabajadores nuevos estén acostumbrados a un servicio tan fuerte con un público exigente y con tan poca paciencia".

"Usted debe entender que en la cocina hay más trabajo y cosas que hacer, porque si usted observa la carta de desayunos, hay bocadillos y platos combinados, el cual el cocinero solo tiene dos manos y no da abasto. Si de verdad su paciencia acaba en 15 minutos... no quiero imaginarme cuando le toque esperar en un banco o un supermercado", ha agregado el propietario.

"Con esto quiero decirle que debe de entender que está en un sitio de turismo, en el cual hay que esperar un poco más de la cuenta debido a la gran afluencia de gente", ha explicado. "Si usted observa en todas las opiniones de las personas que aquí lo hacen, nuestro trabajo y nuestra atención la puntúan alta, pero siempre está la excepción", ha finalizado la contestación.