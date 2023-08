Twitter enloquece con esta cortina de baño: los aplausos se suceden y ya van más de 8.500 'me gusta' 

Ya es una de las cortinas de baño más originales que ha llegado a Twitter. Y el resultado, a nivel de interacciones, ha sido ha respondido con más de 8.500 me gusta en poco más de un día.

La biotecnóloga y redactora de Hipertextual Azucena Martín ha sido la autora de la foto y de la publicación viral. "He gastado dinero en esto y no me arrepiento", ha asegurado la divulgadora.

En la imagen se puede ver a un dinosaurio como si saliera de detrás de la cortina, asomando la cabeza por un lateral. Además, para completar la maravillosa estampa, lleva un gorro de baño.

Tal y como ha contado, si alguien quiere comprar esta cortina de baño Martín ha contado que la ha comprado en la página Temu. El precio original es de 16 euros, aunque ahora está descontada al 50%.

La publicación en Twitter ya ha sido vista casi 300.000 veces y muchos usuarios han aplaudido esta idea. Además, algunos también han compartido las originales cortinas de baño que tienen en sus casas.