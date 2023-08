Un finlandés explica cómo se dice en su idioma "admira el árbol" y en España se lía: se veía venir

El usuario de TikTok @profe_ville, profesor de finés, ha explicado por qué hay tanto cachondeo en España por cómo se dice en su idioma la expresión "admira el árbol".

"¿Cómo se dice árbol en el idioma finlandés y por qué esta palabra ha causado tanta polémica en las redes sociales?", empieza preguntándose antes de entrar en materia.

Según señala, árbol se dice "puu", "nada del otro mundo, no es grosero, no es gracioso". Pero, añade, no tienen preposiciones: "Entonces, cuando queremos decir, por ejemplo, admira el árbol', tenemos que declinar la palabra 'árbol', 'puu', y cambia la forma en el caso partitivo: puu-ta".

Así que 'admira el árbol' en finés sería 'ihaile puuta!', que tiene un sonido muy similar a otra expresión muy popular en español pero que, ya sabes, tiene un significado bien distinto.

La expresión ya tuvo mucho recorrido hace unos meses, cuando el usuario de Tik Tok @carrillo.stk publicó un vídeo en sus redes sociales de menos de 10 segundos en el que se grabó preguntándole a Alexa cómo se diría en finés "admira el árbol".

"Admira el árbol en finés es ihailla puuta", le contestaba el aparato. El vídeo se hizo muy viral y acumuló más de 900.000 reproducciones y varias decenas de comentarios.