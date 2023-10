Un camarero pone la guinda con su réplica a Samantha Vallejo-Nágera por sus palabras sobre los horarios

Las palabras de Samantha Vallejo-Nágera sobre los horarios de los camareros y la situación de la hostelería en España en una entrevista a El Mundo sigue trayendo cola varios días después.

La jurado de MasterChef Celebrity dijo que "la gastronomía no son ocho horas al día", sino que "supone involucrarte en un proyecto, dejarte la piel, ser responsable y hacer el trabajo parte de tu vida". "No es ir, fichar, irme y ya", comentó.

"En este sentido, creo que hay pasión pero pocas ganas de trabajar. La gastronomía no son ocho horas al día, trabajar en un restaurante supone involucrarte en un proyecto, dejarte la piel, ser responsable y hacer el trabajo parte de su vida, no es ir fichar, irme y ya. La hostelería es mucho más que eso. Y creo que a la gente que le gusta la hostelería y trabaja en ella tiene que disfrutar y no contar las horas", dijo concretamente.

Unas palabras que han llegado hasta los oídos del creador de contenido valenciano Jesús Soriano, conocido en redes como Soy Camarero, cuenta que se encarga de compartir contenido relacionado con la hostelería.

Sobre las declaraciones de Vallejo-Nágera acerca de las pocas ganas de trabajar ha criticado lo que llama "malos empresarios", a los que ha considerado "responsables" de destruir la vocación de los empleados.

"Claro que hay ganas, de lo que no hay es de ser explotado y por fin se dice no a todas estas ofertas abusivas", ha dicho Soriano. Ha añadido también que cada día se topa con "ofertas de risa" en las que hay salarios por debajo del mínimo "con un único día libre, turnos partidos toda la semana y una burrada de horas": "Deben pagar lo que toca, incluidas las horas extra, fomentar la conciliación con la vida personal y no quemar al personal".

Ha hecho referencia a las declaraciones de Vallejo-Nágera sobre "hacer parte de su vida el trabajo". Ha respondido Soriano que esto ya sucede porque a muchos no les queda otra porque las condiciones "indignas" y "no dejan tener vida más allá de estar detrás de la barra".

"Se debe pagar como toca y contar las horas que se hacen. Los malos empresarios deben mirar más allá de su ombligo, no se les puede llamar hosteleros", ha afirmado en un vídeo publicado en sus redes.