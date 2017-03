El Tribunal de Cuentas no ve problemas en el 'crowdfunding'

El Tribunal de Cuentas no tiene nada que decir contra el crowdfunding y prefiere que la Gestora del PSOE no le meta en líos o utilice su nombre en vano. Lo único que tienen claro en ese Tribunal, según fuentes próximas a la institución, es que "en la Ley de Financiación de Partidos Políticos del año 2007 se contempla la financiación por crowdfunding" y no hubo ningún problema cuando Podemos hizo uso de ella para financiar la presentación a sus primeras elecciones.

Es más, recuerdan fuentes próximas a ese Tribunal, en el informe del 2015 -posterior a la utilización del crowdfunding por Podemos- no hay ninguna mención en contra de ese método de financiación, ni ninguna sospecha se arroja sobre la fórmula de contribución financiera. Además, "tampoco hay ningún proceso de enjuiciamiento abierto por crowdfunding". Al menos, ninguno que ese Tribunal tenga detectado, aunque ahora seguirán más atentamente el asunto.

Esto en cuanto a una primera aproximación se refiere, tras la mención del portavoz de la Gestora del PSOE, Mario Jiménez, que ha utilizado como argumento para cuestionar el método de financiación puesto en marcha por el equipo de Sánchez, el que "cuando llegue el momento de trasladar la información al Tribunal de Cuentas, no haya problemas", asunto que no ha dejado de sorprender en el citado órgano institucional, donde miden cada uno de los pasos que dan al milímetro e incluso ha inquietado que una parte "interesada, como es el caso del señor Mario Jiménez, portavoz de la Gestora y del Parlamento Andaluz" les mencione en un asunto en el que las tensiones de los tres candidatos socialistas cada vez se embarran más.

El Tribunal de Cuentas es "el supremo órgano fiscalizador de la gestión económico financiera del sector público". Al igual que otras grandes instituciones del Estado, como el Constitucional o el Supremo, está dividido entre los miembros afines al PP y los afines al PSOE. Por eso, nadie quiere complicarse la vida, y menos en el caso de los nominados por los socialistas. Las fuentes consultadas, próximas a esta institución, no ven claro con qué objetivo les ha citado Mario Jiménez, cuando aún los socialistas ni siquiera han abierto oficialmente el el proceso de primarias.