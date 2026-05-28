El monólogo de Wyoming sobre las "cinco verdades" tras lo de la UCO y el PSOE de escucha obligatoria

El Gran Wyoming ha analizado la actualidad política, con el caso de "la fontanera" Leire Díez en primera plana, la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y la declaración del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ante el tribunal de la Audiencia Nacional por el 'caso Kitchen'.

Durante su habitual monólogo al inicio de El Intermedio, el presentador de televisión ha desgranado cinco verdades a cuenta de lo sucedido tras personarse agentes de la UCO en la sede central del PSOE, en la calle Ferraz (Madrid), por requerimiento de información del juez Pedraz.

"Es importante saber lo que coméis, pero también lo que escucháis, así que me gustaría informaros de que el de hoy va a ser un monólogo 100% libre de opiniones. Hoy solo os voy a ofrecer verdades. Eso sí, puede tener trazas de crustáceos porque he merendado gambas como todas las tardes. Sí, ¿qué queréis? Es lo que hacemos los rojos", ha arrancado, siempre con su trasfondo sarcástico.

Las cinco verdades de Wyoming

La primera verdad de Wyoming: "La nueva investigación en el entorno de Ferraz junto al caso Zapatero está generando mucha preocupación a los votantes progresistas, algunos de los indicios delictivos que implican a importantes miembros del PSOE son graves y se echan en falta más explicaciones, aparte de máxima colaboración con la justicia, que ya es un clásico".

La segunda verdad es que algunas de las acusaciones sobre miembros del PSOE y el entorno de Pedro Sánchez "no tienen base": "Esa persecución judicial parece parte del famoso 'el que pueda, que haga' que se puso en marcha nada más llegar Sánchez a la Moncloa con el objetivo de volver al orden natural de las cosas que pasa porque la derecha gobierne, el poder es suyo y se acabó".

"La izquierda de este país debe ser impecable"

La tercera verdad es que la izquierda de España "debe ser impecable", sobre todo por "el desencanto y la desafección que provoca descubrir que algunos líderes como Zapatero se habrían podido comportar en el mejor de los casos como el resto de expresidentes". Para Wyoming, es peor perder la credibilidad que perder unas elecciones.

La verdad número cuatro es muy contundente y viene con vaticinio: "Con sospechas de corrupción, sin presupuestos, con los socios de investidura marcando distancias, va a ser complicado que Sánchez pueda agotar la legislatura. Él insiste, aunque querer algo no necesariamente lo convierte en posible".

La última verdad es la "más oscura": "Si como parece la derecha de este país llega la Moncloa, veremos tiempos oscuros. Ya sabemos lo que nos espera: prioridad nacional, recortes en derechos sociales y desmantelamiento de los servicios públicos... Y no descarto un ministro torero".