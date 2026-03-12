La Aemet pronostica una primavera más cálida de lo normal: así será el tiempo los próximos meses 

Se espera que la primavera sea más cálida de lo habitual

La Aemet ya ha hecho público su pronóstico para la primavera. La Agencia Estatal de Meteorología espera que sea más cálida de lo normal. Hay entre un 50% y un 70% de probabilidad de que la temperatura sea más alta de lo que es habitual para la época. Ojo, son predicciones probabilísticas, y por lo tanto sujetas a cambios.

Antes de analizar la primavera en profundidad, la Aemet ha hecho un resumen del invierno meteorológico. El balance es que ha sido más cálido de lo normal, especialmente el mes de febrero, aunque se registraron episodios fríos en Navidad y Reyes. "No es incompatible que en un invierno cálido se den períodos concretos de frío", ha aclarado Rubén del Campo, portavoz de la Aemet.

Este invierno ha sido el noveno más cálido de la serie histórica (desde 1961), y ha sido el octavo invierno consecutivo con temperaturas superiores a las normales. Otro dato llamativo es que no se han registrado olas de frío. "En los últimos 5 inviernos ha habido 4 olas de frío", ha señalado del Campo.

Como puedes intuir, también ha sido un invierno de carácter muy húmedo. "En algunas zonas de Andalucía o Extremadura ha llovido el doble de lo normal", ha destacado Rubén del Campo. Se trata del octavo invierno más lluvioso de la serie histórica.

Los meses de enero y febrero son los que más precipitaciones han registrado: un total 243 litros por metro cuadrado. Es el conjunto enero-febrero más lluvioso de los últimos 43 años.

¿Cómo será la primavera en España?

Aunque se espera una primavera cálida (hasta un 70% de probabilidad en la península), no existe la misma previsión para todo el país. Por ejemplo, en Canarias hay un 50% de probabilidad de que sea un período más cálido, mientras que en Baleares llega a un 70%.

En cuanto a las lluvias, no hay una tendencia clara para el período de marzo, abril y mayo. El porcentaje es similar en cualquier escenario: que sea más seco de lo normal, que sea más lluvioso o que sea lo habitual.

En zonas del suroeste peninsular, concretamente en Andalucía occidental y el sur de Extremadura, hay un 40% de probabilidad de que los meses de marzo, abril y mayo sean más secos de lo normal; solo se registra un 25% de probabilidad de que haya más precipitaciones de lo habitual.

"La primavera no tiene una tendencia clara en cuanto a precipitaciones en gran parte de la península", ha aclarado Rubén del Campo.

En el período abril, mayo y junio hay entre un 50% y un 70% de probabilidades de que sea más cálido de lo normal en todo el país. En cuanto a lluvias, no hay tenencia clara.

La Aemet ha insistido en no tomar estas previsiones como una predicción fija. Existe la posibilidad de que la situación cambie a lo largo de las semanas.

¿Qué tiempo hará en Semana Santa en 2026?

Es una de las dudas más recurrentes de la primavera. La lluvia suele estar presente en mayor o menor medida durante la Semana Santa, algo que preocupa si quieres organizar tus vacaciones o disfrutar de las procesiones.

La Aemet ha sido muy clara en este sentido: de momento, no hay predicción para Semana Santa. "Es muy aventurado dar un pronóstico", ha advertido Rubén del Campo. Habrá que esperar varios días para conocer las primeras tendencias.



