Recuperan esta mítica escena con nazis de "Farmacia de Guardia" con un mensaje para esculpir en piedra

Hay escenas de televisión que envejecen. Y otras que, vistas más de treinta años después, parecen todavía más incómodas que entonces.

Eso es exactamente lo que está ocurriendo con un fragmento de "Farmacia de Guardia" que se ha vuelto viral en redes sociales después de que la cuenta de X @zapatista72 recuperara una escena emitida originalmente en 1992 en Antena 3.

Y el impacto no ha venido solo por la dureza del momento. También por el texto que acompaña al vídeo.

"Primero los españoles"

La escena, emitida hace más de tres décadas, muestra a varios jóvenes neonazis entrando en la farmacia y exigiendo ser atendidos antes que dos clientes negros. "Esto no es África. Primero los españoles", llega a decir uno de ellos.

La tensión va creciendo mientras los personajes comienzan a lanzar amenazas e insultos racistas. "España para los españoles", gritan.

Hasta que finalmente Lourdes Cano, el personaje interpretado por Concha Cuetos, decide plantarles cara y negarse a atenderles antes que al resto de clientes.

La secuencia termina con los ultras marchándose mientras una de las protagonistas reconoce: "Todavía me tiemblan las piernas".

El mensaje que acompaña al vídeo

Pero el motivo por el que el fragmento está circulando tantísimo no es solo la escena en sí. Es el texto que aparece sobreimpreso en el vídeo compartido por @zapatista72. "Qué triste es haber crecido en un país donde se aprendía diariamente a reconocer, señalar y frenar a la extrema derecha fascista… y ver cómo, en pleno 2026, ese mismo odio antes señalado y aislado, hoy se blanquea y normaliza".

La publicación continúa: "desde esas mismas televisiones y estructuras políticas dispuestas a enterrar la memoria, la empatía y la humanidad con tal de conservar el poder…".

Un mensaje durísimo que ha provocado miles de reacciones y un enorme debate político en redes.

"Esto se emitía en prime time en 1992"

Muchísimos usuarios están destacando además algo que les parece todavía más llamativo: que una escena así se emitiera en horario de máxima audiencia en la televisión generalista española de principios de los 90.

Y ahí aparece uno de los grandes debates que está generando el vídeo. Porque muchos consideran que durante aquella época existía un rechazo muchísimo más frontal y explícito hacia ciertos discursos ultras en televisión.

Mientras que otros creen que la comparación simplifica demasiado la situación actual.

La nostalgia televisiva… y algo más

El fragmento está funcionando también por otro motivo: la enorme carga nostálgica de "Farmacia de Guardia".

La serie creada por Antonio Mercero fue uno de los grandes fenómenos televisivos de los 90 en España y todavía hoy sigue considerada una de las sitcoms más importantes de la historia de la televisión española.

Pero precisamente por ese tono familiar y costumbrista, ver una escena tan agresiva y tan explícita sobre racismo y neonazismo ha sorprendido muchísimo a gente que ni siquiera recordaba el episodio.

Un vídeo que ha abierto un debate enorme

El resultado ha sido una mezcla explosiva: nostalgia televisiva, memoria histórica, polarización política, redes sociales y un mensaje muy emocional sobre cómo ha cambiado el discurso público en España.

Porque más allá de la propia escena, lo que realmente se está discutiendo es otra cosa: si ciertos discursos que hace treinta años aparecían retratados claramente como extremistas hoy se perciben de forma distinta.

Y eso explica que un fragmento de apenas unos minutos de una serie emitida en 1992 haya terminado convertido, más de tres décadas después, en uno de los vídeos políticos más comentados de las últimas horas en redes sociales.