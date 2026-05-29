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Pánico en el PSOE ante lo que esté por llegar: "La gente está hundida"
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Pánico en el PSOE ante lo que esté por llegar: "La gente está hundida"

Sánchez parece estar dispuesto a resistir y su círculo de confianza lo tiene claro: "Toca no flaquear ante las presiones". 

Pablo Montesinos
Pablo Montesinos
Patxi López, en el Congreso este jueves
Patxi López, en el Congreso este juevesEFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, parece dispuesto a resistir pese a que los escándalos no dejan de sucederse. En las dos últimas semanas, sin ir más lejos, la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o la entrada este miércoles de la UCO en Ferraz por una ampliación del denominado 'caso Leire'. Su círculo de confianza lo tiene claro: toca no flaquear ante las presiones y creen que la inminente visita del papa a España o las vacaciones de verano pueden ayudar a bajar el suflé.

Pero también es cierto que, a su alrededor, la devastación anímica es total. “La gente está hundida”, aseguran a El HuffPost diputados socialistas. “Hay pánico a leer las portadas y miedo a lo que aún está por llegar", reconocen fuentes del partido y de las estucturas. Los alcaldes socialistas están especialmente preocupados.

Una sensación de crisis permanente en el PSOE que también se ha instalado ya en el Consejo de Ministros. “Así es imposible”, se reafirman en Sumar, como ya publicó hace unos días este periódico. Y los rumores internos sobre qué hará Yolanda Díaz también se suceden, porque ella también está muy enfadada con lo que está ocurriendo. "La política no es la vergüenza que estamos viendo todos los días en nuestro país, venga de donde venga", se despachó este jueves. 

Los socios no sueltan la mano de Sánchez, de momento. Pero el PNV le exige claramente que disuelva las Cámaras y Junts lleva meses diciendo que hay que convocar elecciones. 

¿Y el PP? Los populares siguen trabajando en ejercer toda la presión sobre esos socios del Gobierno. Y aunque jueguen al despiste sobre si está manteniendo contactos o no, en privado sugieren que si hay moción y sale adelante, podría ser gracias a Junts.

Mientras, Feijóo tiene como objetivo controlar la ansiedad de los suyos y a no dar pasos en falso. Aunque en el PP también la presión va a más. "¿Por qué no hacemos algo ya?", se preguntan algunos diputados. "¿Qué más tiene que pasar?”, se escucha también dentro del PP.

Pablo Montesinos
Pablo Montesinos
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Soy periodista y analista político de El HuffPost España. Cada semana, escribo sobre la actualidad política del país, echando mano de fuentes de las principales formaciones y datos que ayudan a entender qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo.

 

Sobre qué temas escribo

Informo a los lectores del día a día de la política española, aquello que se cuece en la Moncloa, en Génova, en Ferraz… y, por supuesto, en las Cortes. Información de primera mano, basada en voces que conocen los entresijos del mundo político y contando lo que nadie más cuenta. Una mirada amplia y sosegada de las cosas que pasan y que te afectan directamente a ti.

 

Mi trayectoria

Nací en Almería pero me crie en el malagueño barrio de Miraflores del Palo. Toda mi vida he querido ser periodista, objetivo que cumplí en 2008 al licenciarme en Ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid. Empecé a trabajar en los informativos de COPE Málaga y en Libertad Digital, donde principalmente cubrí la información del PP. Esto me abrió las puertas a colaborar en diferentes tertulias de programas de televisión.

 

En 2019, decidí dar el salto al otro lado y fui cabeza de lista de la candidatura del PP para las generales de ese año en la circunscripción de Málaga. Los ciudadanos me concedieron el privilegio de representarles y fui designado diputado en la XIII y en la XIV legislatura. Compaginé mis tareas de parlamentario con las de vicesecretario de Comunicación en la Ejecutiva Nacional del partido, hasta que en 2022 abandoné la actividad política. Desde entonces, me puedes seguir viendo como analista en diferentes programas de televisión (La Hora de la 1, Al rojo vivo, La Sexta Noche...) y soy adjunto a la directora de Artículo 14, un diario digital que echó a andar en abril de 2024.

 

Obras publicadas

 

  • (2010) El Delfín del PP. Editorial Ciudadela. ISBN: 9788496836754

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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