Pánico en el PSOE ante lo que esté por llegar: "La gente está hundida"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, parece dispuesto a resistir pese a que los escándalos no dejan de sucederse. En las dos últimas semanas, sin ir más lejos, la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o la entrada este miércoles de la UCO en Ferraz por una ampliación del denominado 'caso Leire'. Su círculo de confianza lo tiene claro: toca no flaquear ante las presiones y creen que la inminente visita del papa a España o las vacaciones de verano pueden ayudar a bajar el suflé.

Pero también es cierto que, a su alrededor, la devastación anímica es total. “La gente está hundida”, aseguran a El HuffPost diputados socialistas. “Hay pánico a leer las portadas y miedo a lo que aún está por llegar", reconocen fuentes del partido y de las estucturas. Los alcaldes socialistas están especialmente preocupados.

Una sensación de crisis permanente en el PSOE que también se ha instalado ya en el Consejo de Ministros. “Así es imposible”, se reafirman en Sumar, como ya publicó hace unos días este periódico. Y los rumores internos sobre qué hará Yolanda Díaz también se suceden, porque ella también está muy enfadada con lo que está ocurriendo. "La política no es la vergüenza que estamos viendo todos los días en nuestro país, venga de donde venga", se despachó este jueves.

Los socios no sueltan la mano de Sánchez, de momento. Pero el PNV le exige claramente que disuelva las Cámaras y Junts lleva meses diciendo que hay que convocar elecciones.

¿Y el PP? Los populares siguen trabajando en ejercer toda la presión sobre esos socios del Gobierno. Y aunque jueguen al despiste sobre si está manteniendo contactos o no, en privado sugieren que si hay moción y sale adelante, podría ser gracias a Junts.

Mientras, Feijóo tiene como objetivo controlar la ansiedad de los suyos y a no dar pasos en falso. Aunque en el PP también la presión va a más. "¿Por qué no hacemos algo ya?", se preguntan algunos diputados. "¿Qué más tiene que pasar?”, se escucha también dentro del PP.