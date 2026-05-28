Lo que dice Eduardo Madina de lo que está pasando en el PSOE no va a caer en saco roto

Eduardo Madina fue contrincante de Pedro Sánchez en 2014 y en 2017 y, en las dos ocasiones, perdió contra el actual presidente del Gobierno. El exdiputado vasco ha hablado desde la cadena SER de cómo ve la llegada de la UCO a la sede del que fuera su partido político.

Ha explicado Madina que puede que haya mucha gente que se ha perdido con tanto caso y tanta trama: "Aparecen los mismos personajes pluriempleados en las mismas tramas de corrupción. Están en dobles líneas, en dos causas".

"Dos secretarios de organización, uno en la cárcel y otro en un procedimiento judicial después de una larga prisión preventiva. Un expresidente del Gobierno imputado, familiares directos del actual presidente del Gobierno y una cosa rara construida sobre personajes muy raros y curiosos", ha proseguido Madina.

Según el juez Pedraz en su auto, estos personajes tratarían de deslegitimar y desprestigiar o acabar con los investigadores que están trabajando en las causas de corrupción que afectan al PSOE.

Con todos estos mimbres, Madina ha afirmado que es complicado no perderse entre tanta trama de corrupción: "Empieza el juicio por David Sánchez [hermano del presidente] la semana que viene Begoña Gómez. Hay una sobresaturación de casos de corrupción".

"Lo más fácil es pensar que hay una habitación oscura en algún lugar de España donde hombres de negro conspiran. Es más sencillo. Tiene literatura, tiene narración y es fácil de pensarlo. Alguien en una habitación oscura conspira contra el bien desde el mal", ha proseguido.

Él, ha confesado, quiere proponer un juego más arriesgado "incluso para mí": "Estos escenarios son más comprensibles cuando uno les cambia el color político. Imaginemos si todo esto sucede en un partido que no es el nuestro o que sucede en el Gobierno que no es el que nosotros votamos".

Ha reflexionado, además, qué pasaría si esto pasase en un Gobierno de PP y Vox "donde el presidente tiene a sus familiares incausados y donde hay un registro dentro de la sede de Génova donde hay dos exsecretarios en la cárcel o a las puerta de la cárcel por tramas de corrupción".

"Mi opinión es que eso que pensaríamos se parece bastante a lo que tenemos que pensar. No digo que sea igual, digo que se parece bastante", ha dicho finalmente sobre todos estos asuntos.