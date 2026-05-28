Lo que dijo Carlos Franganillo de Pedro Sánchez en 'Informativos Telecinco' está dando muchísimo que hablar

El presentador de Informativos Telecinco Carlos Franganillo dejó este miércoles durante la emisión del telediario nocturno un minuto y medio que está dando mucho que hablar en redes sociales, especialmente en X donde la propia cuenta oficial del espacio de Mediaste lo publicó.

Franganillo, muy al estilo Vicente Vallés en Antena 3 Noticias, contó todo lo que había sucedido a raíz del requerimiento de documentación por parte de la Unidad Central Operativa al PSOE, ya que a primera hora de este miércoles varios agentes de la UCO se personaron en la sede del partido en Ferraz.

El motivo de esta presencia de agentes en la sede del PSOE se debió a que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha vuelto a poner el foco sobre Leire Díez por una presunta trama destinada a entorpecer procedimientos judiciales que afectan tanto al PSOE como al entorno del Gobierno.

"El de hoy -en referencia a este miércoles- es sin duda un día para la historia. Un líder suele conocer la información más delicada, salvo que ese líder sea Pedro Sánchez. Como jefe de Gobierno y del PSOE no ha tenido, según él, ninguna pista de los escándalos que le rodea", comenzó diciendo Franganillo.

La enumeración de los casos

El presentador comenzó a enumerar casos judiciales que han afectado a su entorno: "No intuyó que colaboradores tan estrechos como Koldo, Ábalos o Cerdán podían tener negocios sucios y comportamientos poco edificantes. Tampoco sabían que el principal referente moral de su partido, José Luis Rodríguez Zapatero, podía estar mezclado en una trama de supuesto blanqueo internacional y tráfico de influencias".

"Tampoco que en la sede del partido, que él mismo dirige, se trabajaba para boicotear la acción de la justicia sobornando o extorsionando entre otras cosas para beneficiarle a él mismo y a su familia, en casos que afectan a su mujer o a su hermano. El presidente no sabía nada, eso dice él", sentenció.

El propio presentador recordó que "hace dos años, cuando los escándalos comenzaban a agobiarle, la justicia imputó a su mujer, a Begoña Gómez, por posible corrupción". "Fue un antes y un después", llegó a decir.

"En aquel momento el presidente optó por victimizarse, se encerró en Moncloa tras publicar una carta en la que hablaba del acaso de la derecha y ultraderecha y señalando a medios de comunicación. Desapareció durante cinco días en los que decidía o no si debía continuar, finalmente se mantuvo en el poder", concluyó Franganillo, antes de dar paso a la pieza del informativo.

En X está generando muchos comentarios y el tuit lleva medio millón de reproducciones, más de 3.000 me gusta y casi un millar de compartidos.