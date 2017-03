Shaquille O'Neal dice que tiene esta prueba indiscutible de que la Tierra es plana

La National Science Foundation publicó hace dos años un informe en el que, entre otras cosas, se aseguraba que uno de cada cuatro norteamericanos desconocía que la Tierra gira alrededor del Sol. En la misma línea de desconocimiento, la exestrella de la NBA Shaquille O'Neal ha asegurado que la Tierra es plana y que tiene la prueba de ello.

"Yo conduzco de costa a costa (de Estados Unidos) y eso es jodidamente plano para mí. Por ejemplo, yo voy de Florida a California muchas veces y eso es plano. No voy de arriba a abajo con todo ese rollo de la teoría de la gravedad. ¿Lo que quieres decir es que es redonda y China está debajo nuestro? ¿China está debajo nuestro? No, no lo está, la Tierra es plana", aseguró tras las declaraciones de Kyrie Irving, base de Cleveland Cavaliers, que dijo que 'The Earth is flat (La Tierra es plana).

O'Neal subrayó que hay "tres formas de manipular la mente: lo que lees, lo que ves y lo que oyes". Y pone como ejemplo que en la escuela le enseñaron que Colón descubrió América, "pero cuando él llegó allí ya había tipos de pelo largo fumando en sus pipas". "¿Qué es lo que te dice eso? Colón no descubrió América", asegura.

El exbaloncestista tampoco admite las imágenes de los satélites como prueba de que la Tierra no es plana porque "podrían ser dibujadas e inventadas".

Una argumentación similar a la que hizo Irving, cuando aseguro que "ni siquiera es una conspiración". "La Tierra es plana, ellos nos están mintiendo. No hay ninguna información concreta, excepto la que ellos nos están dando", afirmó.