Óscar Puente da las cuatro razones por las que el PP no gobernará: la primera y la tercera, de aúpa

Este miércoles ha tenido lugar una sesión de Control al Gobierno que ha dado mucho juego en redes sociales porque han salido a la palestra dos pesos pesados del Ejecutivo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el nuevo vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, que se ha estrenado con un intenso choque dialéctico con la portavoz del PP, Ester Muñoz.

Ha sido Puente el que, además de Cuerpo, ha dejado una de esas intervenciones que va a abrir todos los telediarios donde ha explicado al PP por qué no va a gobernar este país, algo que ya dijo hace unos años Pablo Iglesias.

La primera razón que da el ministro de Transportes alude directamente a Pedro Sánchez y a Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP: "Su líder es muy inferior al nuestro, qué le vamos a hacer".

La segunda tiene que ver con el equipo que rodea a Feijóo, en este caso, sus más allegados son Ester Muñoz y Miguel Tellado, de los que ha dicho que son lamentables. La tercera es la falta de proyecto para España del PP y la cuarta y última es la certeza de que esto que ha dicho el ministro lo sabe todo el país.

"Sé que les molesto porque voy con un espejo a cuestas. Todo lo que ven ustedes es el reflejo de lo que son. Me limito a ponerles un espejo y eso que ven es lo que son ustedes, ya siendo que les moleste pero esa es la realidad señor Olano", ha zanjado el ministro.

130.000 euros para esto

En esa misma respuesta a Olano, Puente le ha dicho que es una pena que cobre 130.000 euros al año por hacer ese tipo de preguntas ya que el dirigente del PP le ha preguntado si "tiene algo más que decir".

"Esta pregunta es el perfecto ejemplo de para lo que sirven estas sesiones. Son sesiones de bullying político, esencialmente. El PP plantea una pregunta genérica que le sirve para vertir todos sus insultos a todos los ministros", ha afirmado Puente.

Y ha sentenciado: "Me preguntaba si tengo algo más que decir. Pues sí. Para ser uno de los diputados mejor pagados de esta Cámara para venir de cuando en cuando, cuatro preguntas lleva este año, pues francamente. 130.000 euros al año para esto, en fin".