María Guardiola, investida presidenta de Extremadura con el voto positivo de Vox
Tras alcanzar un polémico pacto programático que recoge el concepto de "prioridad nacional".
La dirigente del PP, María Guardiola, ha sido investida presidenta de Extremadura con los votos favorables de su formación y los de Vox, con quien firmó hace unas semanas un polémico acuerdo programático que, entre otros asuntos, recogía el concepto de "prioridad nacional" para referirse al acceso de "arraigados" a ayudas para la vivienda o servicios sociales. Además, los de Abascal ostentarán la Consejería de Servicios Sociales, que tendrá rango de Vicepresidencia, y la Consejería de Agricultura, además del senador autonómico.
En concreto, María Guardiola ha obtenido el voto a favor de 40 diputados (29 del PP y 11 de Vox), mientras que los 25 restantes (18 del PSOE y 7 de Unidas por Extremadura), han votado en contra.