Juan Roig, presidente de Mercadona, sobre el fin de la pescadería tradicional en sus tiendas: "Vamos a replicar lo que está instaurado en la carne"

Uno de los principales cambios que contempla el nuevo modelo comercial de Mercadona, denominado Tienda 9, es el fin de los tradicionales puestos de pescadería atendidos por un trabajador.

Esa forma de venta del pescado va a ser sustituida por unas cámaras de refrigeración en las que el producto se vende en bandejas, ya cortado, dividido en porciones y preparado para su cocinado.

Tal y como informa Cinco Días, Mercadona va a invertir 130 millones de euros en ese cambio. En concreto, la cifra se destinará a la concesión de préstamos a largo plazo para que los proveedores de productos del mar puedan adaptar su proceso de producción al nuevo modelo de negocio de la cadena de supermercados.

En ese sentido, el presidente ejecutivo y máximo accionista de Mercadona, Juan Roig, anunció recientemente que "vamos a replicar lo que está instaurado en la carne: vamos a hacer que el proveedor nos fabrique la mayoría de los productos".

"Por temas de calidad y de seguridad alimentaria, queremos que nos lo haga un proveedor. Habrá cuatro o cinco productos que los seguiremos preparando en los obradores centrales hasta que un proveedor tenga la tecnología para hacerlo", detalló al respecto Juan Roig.

Según Mercadona, el cambio en la forma de venta del pescado tiene como objetivo "reducir al máximo el tiempo que pasa desde que el pescado sale del agua hasta que lo consumes. Por ello pasamos todos los productos a bandeja garantizando calidad y frescura".

"Un cambio de paradigma"

Durante la presentación de los resultados anuales de la compañía (que ganó 1.729 millones de euros en 2025), el máximo accionista de Mercadona dio a conocer las claves principales del nuevo modelo Tienda 9, en el que la cadena de supermercados invertirá 3.700 millones de euros.

"La Tienda 9 es el nuevo modelo que estamos desarrollando y del que estamos aprendiendo. Esta evolución representa un cambio de paradigma: pasar de organizar la tienda por negocios a organizarla por procesos", explicó Roig.