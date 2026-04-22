Marc Giró responde siendo fiel a su estilo a mensajes como el que le dejó Pedro Sánchez

El humorista y presentador de televisión Marc Giró estrenó este martes Cara al show, su nuevo programa en laSexta, y lo hizo siendo fiel a su estilo, con su humor por bandera y con las reivindicaciones sociales estando presentes en sus intervenciones. Además, lo hizo con invitados como Estopa, Jordi Évole, Eduardo Casanova, Yolanda Ramos y Chiara Oliver.

Desde el primer momento, Giró enseñó que iba a seguir la misma línea que había llevado en RTVE. Entró a caballo porque, como afirmó, "ahora con todo esto de la crisis del petróleo en Irán, es la mejor manera de llegar".

Entonces, comenzó su monólogo contando que le habían escrito mucho con la intención de que no cambiara, no se vendiera y siguiera haciendo reivindicaciones antifascistas: "Cuando se anunció mi fichaje por laSexta, motivo por el que dejé RTVE, intenté hacer las dos cosas a la vez, como Chenoa, y mucha gente me hizo llegar su preocupación porque pensaban que aquí no tendría la misma libertad de expresión".

"Estos pensaban que me cortarían las alas, que no podría decir lo que quisiera y cómo quisiera, que me controlarían a mí, algunos dijeron que si me había doblegado al capital y a las fuerzas oscuras del Ibex35", añadió Giró.

Además, contó que había recibido muchos mensajes en las redes pidiéndole que no cambiara y siguiera siendo él mismo. Mostró algunos de ellos como "espero que tu esencia no cambie", "que el dinerito no te cambie" o "esperemos que no le hagan cambiar mucho".

Hasta recordó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se lo dijo en su entrevista con Jordi Évole para el programa Lo de Évole. Durante la conversación que mantuvieron, el presentador contactó con el jefe del Ejecutivo y este se dirigió a Giró pidiéndole que siguiera siendo fiel a sus creencias. "Lo que sí te quiero desear, Marc, es que no te cambie el tiempo porque lo que transmites es autenticidad, valentía, coraje, etc", le dijo Sánchez.

La respuesta de Marc Giró

Así que Giró aprovechó para contestar a este tipo de mensajes. "Les voy a responder a todos de una vez". Lo hizo al ritmo de la canción No cambié, de Tamara, que tiene la siguiente letra.

Te equivocas al pensar que he cambiado

Sigo siendo la misma de ayer

En mi vida sucedió algo bello

Y por eso distinta me ves

Conseguí borrarte de mi mente

Y mi llanto hoy alegría es

No cambié, no cambié, no cambié

No cambié, no cambié, no cambié

No cambié, no cambié, no cambié

No cambié, no cambié, no cambié

Sigo siendo la misma pero ya no sufro por tu querer

No cambié, no cambié, no cambié

No cambié, no cambié, no cambié

Encontré un amor nuevo y con sus besos te olvidé