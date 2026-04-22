Bunbury se pronuncia sobre las comparaciones entre Arde Bogotá y Héroes del Silencio: "Por un lado me ruboriza..."

Si hay un grupo de la denominada escena indie que ha batido todos los récords esos son Arde Bogotá. El conjunto de Cartagena se ha convertido en menos de 10 años en un indispensable de cualquier cartel de festival y en 2025 consolidaron sus espectaculares cifras con una asistencia de más de 115.000 personas en tan solo 7 conciertos.

Sin embargo, el grupo reconocido por hits como Los perros o Qué vida tan dura, ha recibido comentarios de todo tipo y uno de los más repetidos es el que compara su sonido, especialmente la voz de su cantante Antonio García con la de los reconocidos Héroes del Silencio o, más bien, con la de el que fuera su líder, Enrique Bunbury.

Arde Bogotá y Bunbury han colaborado en varias ocasiones, entre ellas en una versión del tema La salvación del conjunto murciano y otra de De vuelta a casa, una versión del tema de Bunbury lanzado en 2023.

Ahora, el propio Bunbury se ha pronunciado en el pódcast de Dani Cabana, Último Acorde Talks, donde ha acudido a presentar su último disco De Un Siglo Anterior, sobre lo que suponen estas comparaciones y qué piensa del grupo cartagenero.

"Para mí es un grupo que ha ido como un cohete, de prácticamente ser desconocidos a en muy poco tiempo ser de los grupos más importantes del país si no el más", ha señalado el artista sobre la banda.

Ante la pregunta de Cabana de si había oído las comparaciones con Héroes del Silencio, Bunbury, el artista ha asegurado que le "alegra mucho saber que hay grupos de una nueva generación que han escuchado a Héroes o crecieron en su momento y les tocó estar en la escuela y escuchar los discos del grupo" o que les motivara su grupo o otros como Nirvana a "agarrar una guitarra". "Eso es un honor", ha recalcado.

No obstante, según ha contado, a él ser uno de sus grupos que han marcado a más de una generación le genera sentimientos encontrados. "Por un lado me ruboriza y por otro lado me enorgullece", ha señalado.

Arde Bogotá, sobre las comparaciones con Héroes del Silencio

A pesar de que es la primera vez que Bunbury se pronuncia al respecto, no lo es para el grupo cartagenero que en varias entrevistas han hablado sobre esta comparación entre el icónico grupo de rock y su influencia en su sonido.

"Son palabras mayores. Nosotros, por lo general, nos mantenemos al margen y simplemente vamos a nuestro rollo, que es hacer las canciones que hemos querido hacer", señalaron en una entrevista con 20Minutos sobre esta comparación.

En otra charla, en este caso con El Ideal Gallego, el batería del grupo Jota Mercader, apuntó a que los comparen con una "banda tan importante como Héroes", les "hace sentir que estamos haciendo las cosas bien". Además, recordó que sus colaboraciones con Bunbury habían sido muy importantes en su trayectoria: "Haber puesto esa guinda al pastel, como que cierra el círculo. No confirma nada, pero qué bonito que haya sucedido, que se hayan juntado dos generaciones distintas de rock".