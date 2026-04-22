Azcón será presidente de Aragón la semana que viene gracias al pacto con Vox y después del desbloqueo de Extremadura 

El candidato del PP a la reelección en la Presidencia de Aragón el próximo 8 de febrero, Jorge Azcón

Extremadura ha abierto la veda. Después de que María Guardiola saliera investida como presidenta de la región este miércoles, las fichas de dominó han caído hasta llegar a Aragón, donde el líder del Partido Popular autonómico, Jorge Azcón, ha anunciado que el acuerdo con Vox está cerrado, lo que le otorga la llave para ser presidente la próxima semana, según ha adelantado Artículo 14.

Según fuentes de El HuffPost, el acuerdo concierne a tres consejerías y una vicepresidencia. Lo que se traduce en que la extrema derecha suma una consejería al pasado gobierno de coalición autonómico.

El PP ha anunciado que Azcón atenderá a los medios de comunicación a partir de las 17.30 horas el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes aragonesas, para informar sobre las negociaciones con el partido de Santiago Abascal. A esa misma hora, está previsto que informe el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, según ha avanzado esa formación.

La polémica por la 'prioridad nacional'

Fuentes del PP han señalado a Europa Press que el acuerdo será "continuista" y similar al cerrado en Extremadura. Ese texto ha centrado la polémica estos días por la inclusión de la "prioridad nacional" al conceder las ayudas públicas, un concepto que Vox interpreta como "los españoles, primero". Sin embargo, desde el PP han dejado claro que el texto se ajusta a la legalidad y que "no van a discriminar a nadie por la nacionalidad".

"No vamos a hacer nada que no esté recogido en la Constitución y en la ley", han señalado fuentes 'populares', que han subrayado que el PP es "un partido serio y de Estado" y que la "prioridad nacional" es una "concesión semántica" a los de Santiago Abascal.

El presidente de Vox ya avanzó este miércoles en Antena 3 que primera hora que la prioridad nacional figurará en todos los pactos que Vox cierre con el PP en autonomías. "No damos sorpresas, proponemos lo mismo en toda España y este es el menú que ofrecemos a los españoles", ha argumentado.