Así puedes deducirte las gafas y lentillas en la declaración de la renta y estas son las comunidades que lo permiten

Uno de los aspectos clave de la declaración de la renta son las deducciones. Gracias a ellas puedes ahorrar dinero y que el resultado te salga a devolver o que no tengas que pagar demasiado a Hacienda.

Algunas de las deducciones son autonómicas, es decir, sólo pueden aplicarlas los contribuyentes que residan en un lugar determinado. Este es un detalle que suele causar dudas y que merece la pena repasar para no caer en errores ni olvidarte de estas desgravaciones.

En ciertas comunidades hay una deducción que puede pasar desapercibida pero que te va a beneficiar: se trata del gasto en gafas y lentillas.

Si tienes un problema de visión y las utilizas, ya sabes que implican un gasto a veces elevado. Para algunas economías puede ser una inversión importante. Por eso es buena idea aprovechar la renta para acceder a esta deducción y que te duela menos el bolsillo.

Eso sí, el ahorro no es igual en todas las comunidades que lo permiten y hay que cumplir varios requisitos.

Cómo deducirte las gafas y lentillas en la renta

Lo primero que tienes que saber son las comunidades que tienen recogida esta desgravación: Canarias, Región de Murcia y Comunidad Valenciana. En todos estos casos existe un límite máximo al deducir, y los requisitos cambian también entre una comunidad y otra.

Canarias: la deducción es de un 12% de los gastos en gafas o lentillas, con un máximo de 500 euros en declaración individual y de 700 euros en declaración conjunta. Para tener derecho a ella tu base imponible debe ser de 46.455 euros si es declaración individual y de 61.770 euros si es conjunta.

la deducción es de un 12% de los gastos en gafas o lentillas, con un máximo de 500 euros en declaración individual y de 700 euros en declaración conjunta. Para tener derecho a ella tu base imponible debe ser de 46.455 euros si es declaración individual y de 61.770 euros si es conjunta. Región de Murcia: la deducción es de un 30% de los gastos con un máximo de 100 euros, pero ojo, sólo está disponible por compra de gafas o lentillas a menores de 12 años. Te vendrá bien si tienes hijos que usan lentes.

la deducción es de un 30% de los gastos con un máximo de 100 euros, pero ojo, sólo está disponible por compra de gafas o lentillas a menores de 12 años. Te vendrá bien si tienes hijos que usan lentes. Comunidad Valenciana: la deducción es del 30% con un máximo de 100 euros. Para ello tu base imponible debe ser de 60.000 euros en declaración individual o de 78.000 euros en declaración conjunta.

Si vas a deducirte estos gastos es importante que guardes las facturas de compra, así como el informe médico si lo tienes. Es posible que Hacienda te acabe pidiendo que justifiques el gasto, de hecho, dispone de cinco años desde que presentas la declaración para pedírtelo.

Recuerda que tienes hasta el 30 de junio para presentar la declaración de la renta. Marca en rojo esta fecha en el calendario para que no se te olvide. Además, en el caso de que estés obligado a presentarla y no lo hagas, te expones a sanciones por parte de la Agencia Tributaria.