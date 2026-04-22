Sánchez desactiva el intento de Feijóo de criticar la gestión económica: "¿Eso lo escribe usted?"

Torpedos en un agua con mucha espuma, pero sin llegar a hacer blanco. La sesión de control al Gobierno de este miércoles ha vuelto a estar marcada por un nuevo cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, en el que el jefe de la oposición ha optado por el ámbito económico como campo de batalla. Ha tratado de desacreditar la gestión económica del Ejecutivo de coalición en la misma jornada en la que el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, se estrenaba en su nuevo asiento al lado de Sánchez de la bancada azul.

Sánchez ha vuelto a hacer gala de su habitual estilo discursivo en el que ha entremezclando su defensa con recientes publicaciones en medios de prestigio, como el Financial Times, pero también acudiendo a los punch lines habituales que marcan el ritmo del cara a cara. La pregunta registrada de Feijóo era si creía que España funciona. En esta ocasión, el socialista lo resolvió con un parco: "¿Y todo eso lo escribe usted, se lo escriben? Le cuesta hasta leerlo, señoría. Si es que no tienen nada que ofrecer".

"Usted recurrentemente pregunta si España funciona", ha replicado Sánchez al líder de la oposición, alegando que se le da respuesta a este tipo de cuestiones pero "le entra por un oído y le sale por el otro". Así, Sánchez ha hecho valer el último dato que arrojó el informe anual del Fondo Monetario Internacional (FMI): "El FMI dice textualmente: 'España tendrá menos deuda pública, tanto que le preocupa a usted, que la media mundial por primera vez en 16 años'", contestó Sánchez.

Y continuó con esa sucesión de referencias: "El Financial Times: 'España es una modelo a seguir para resistir los shocks provenientes de la guerra en Irán'. Dominique de Vilepain, exprimer ministro francés, nada sospechoso de ser de izquierdas: 'España salva el honor de Europa cuando, efectivamente, se sitúa frente a la violación del derecho internacional en Gaza'".

"Le voy a dejar una mejor (...) Esto lo dijo el señor Feijóo"

Tampoco dudó en utilizar las propias palabras de su adversario para hablar de bonanza económica. "Le voy a dejar una mejor: 'España tiene que superar los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social antes de que acabe la legislatura'", ha espetado y, tras una breve pausa, Sánchez ha desvelado que "esto los dijo el señor Núñez Feijóo", para recordarle que "un año antes de que acabe la legislatura lo hemos logrado".

En esa línea, Feijóo ha contestado con infraestructuras que acusan problemáticas en los últimos años. "Mire señor Sánchez, la deuda pública con usted se ha incrementado en un 42%", ha comenzado exponiendo para pasar a otro terreno: "Yo vengo a preguntarle en nombre de los ciudadanos que temen tener un accidente por el estado de las carreteras". No se ha quedado ahí el expresidente de la Xunta que se ha incluido en "los que compramos un billete de AVE y no sabemos si vamos a salir o a llegar".

"El AVE era una marca España y ese prestigio lo han dilapidado. ¿Por qué han disminuido un 30% los viajeros con usted de presidente? De verdad, ¿cree que no le debe una disculpa a nadie", ha enfatizado, después de criticar el accidente de Adamuz. "Lo único que es más vergonzoso que su corrupción es su falta de humanidad. Es usted implacable recaudando, es usted insensible a los problemas de la gente, está a años luz de ellos y por eso no puede salir a la calle y por eso va más veces a China que a Adamuz o a Paiporta", ha remachado Feijóo.

A las últimas acusaciones de corrupción, Sánchez ha dedicado una pequeña mención al término de su última respuesta. Ha sido muy parco en un contexto en el que se dirime, 13 años más tarde, la operación Kitchen en tribunales, pero no ha dudado en espetarle a Feijóo lo que se demostró mediante sentencia judicial: "Ustedes se han financiado en B".

Sánchez propone a Feijóo que lea el acuerdo de Guardiola con Vox

El reciente pacto entre el PP extremeño y Vox, que cuenta con conceptos como la prioridad nacional a la hora de recibir ayudas, también ha salido a relucir en el Congreso. Tras la pregunta de si se escribe sus intervenciones parlamentarias, Sánchez ha opinado que "si tiene que leer algo es el acuerdo del PP y la extrema derecha en Extremadura" y le ha echado en cara que "tantas lecciones que dan ustedes [los populares] de constitucionalismo y lo primero que hacen es dar una patada a la Constitución violando el principio de igualdad entre ciudadanos".

Sánchez también ha afeado la parte contraria a la lucha contra el cambio climático en dicho acuerdo de gobierno entre las derechas: "Proponen un frenazo a las renovables, es decir, que se pongan en cuestión muchos proyectos industriales en Extremadura, una auténtica irresponsabilidad".