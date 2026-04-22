Adiós a la incomodidad cuando duermes fuera de casa: Lidl mejora tu descanso con este producto que llega el viernes

A estas alturas del año apetece hacer planes en el exterior, por ejemplo, una excursión a la naturaleza con la que puedas desconectar y disfrutar de los cielos despejados y las temperaturas agradables.

Aunque todavía puede haber algunas lluvias y tormentas a lo largo de la primavera, lo cierto es que se espera que sea una estación más cálida de lo normal. De ahí que muchos ya estén planificando pasar unos días en el campo.

Pero en estas situaciones siempre surge el mismo problema: la incomodidad de dormir fuera de casa. Aunque muchas personas se adaptan con facilidad, a otras les dificulta el descanso y acaban por no disfrutar de la experiencia.

Si estás buscando una manera de solucionarlo, puedes acudir a una tienda Lidl y echar un ojo al colchón que van a empezar a vender esta semana, pues está pensado justo para este tipo de ocasiones.

Así es el colchón para camping de Lidl

Lidl saca este viernes a la venta un colchón hinchable que podrás encontrar en sus tiendas físicas, aunque tienes la opción de comprarlo desde ya por internet.

Se trata de un colchón apto para dos personas, válido para interiores y exteriores, aunque la cadena de supermercados de origen alemán lo anuncia como colchón de camping.

Tiene una superficie flocada y cómoda, así que podrás descansar mejor que en otras superficies, sobre todo si estás en el campo, donde siempre es más complicado encontrar un lugar que te permita dormir tranquilamente.

Dispone de una válvula de tipo Boston para que puedas hincharlo sin demasiado esfuerzo y en poco tiempo. Puede soportar hasta 300 kilos y sus medidas son de 191 x 132 x 22 centímetros. Pesa 2,90 kilos, lo que facilita que puedas transportarlo de manera cómoda de un lado a otro.

Una de las ventajas es su precio: cuesta 12,99 euros. No sería de extrañar que se formen colas en Lidl a partir del viernes por todos los consumidores interesados en adquirirlo.

Lidl advierte que hay que mantenerlo alejado del fuego y que no es apto para utilizar en el agua.

No es el único producto que ha puesto Lidl a la venta para que disfrutes del buen tiempo. También está vendiendo una nevera portátil para enfriar tus bebidas y una serie de mesas por si tienes jardín en casa.