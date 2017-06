Expulsan a esta niña de un torneo de fútbol por "parecer un chico"

Mili Hernández tiene ocho años. Y es una chica. Y tiene el pelo corto. Y juega al fútbol. Aunque, en ocasiones, haya quien crea que para disputar este deporte necesita ir con el pelo largo.

Eso le ocurrió a esta joven en un torneo de Nebraska (EEUU), donde los árbitros descalificaron a su equipo, el Omaha Azzuri Cachorros, porque ella "parecía un chico".

"Porque parezca un chico no significa que sea un chico. No tienen motivos para echar a todo el equipo", explicaba Hernández a una emisora local.

De nada sirvieron los esfuerzos de la familia de la niña, que trataron de demostrar con documentos que no mentía.

Pese a lo ocurrido, Hernández lo tiene claro: "No me gusta el pelo largo. Cuando empieza a crecer me lo corto porque siempre lo he llevado así", explica.

Su historia y su tenacidad han conmovido a varias jugadoras profesionales, que han querido mostrar su apoyo a la joven. Entre ellas, Abby Wambach, capitana de la selección de Estados Unidos y campeona del Mundo en 2015:

"Estoy orgullosa de ti, cariño. No pareces un chico, pareces una chica con el pelo corto. De hecho, conozco a alguien con el pelo corto, que ha ganado medallas, una Copa del Mundo, el título a jugadora del año en EEUU, jugadora del año de la FIFA. Puedes hacer lo que quieras hacer y puedes ser lo que quieras ser. Y da igual lo que parezcas".

"Dear Mili Hernandez, you are amazing in every way. Thank you for teaching us how to be brave and shining a light on something so hurtful. If you don't know, she is my new hero. Her team was disqualified from a tourney cause they thought she was a boy because of a clerical error that wasn't handled properly. Let's meet soon sister."

También recibió el apoyo de Lydia Williams, portera australiana, y de la jugadora inglesa Rachel Daly.

"Adivinad a quién habrían descalificado también"

"¡Y a mí! Estoy con Mili"