La princesa Leonor estudiará en una de las universidades públicas asfixiadas por el Gobierno de Ayuso: "Es una crisis inducida"

La Casa Real ha sorprendido este lunes confirmando cuál será la formación civil de la princesa Leonor: estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) a partir de septiembre. La princesa de Asturias será alumna en una universidad pública que ha sufrido, como el resto de universidades públicas madrileñas, la asfixia financiera por la que muchas organizaciones señalaban a la Comunidad de Madrid.

Leonor compatibilizará sus estudios en el Grado en Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UC3M con sus deberes como princesa de Asturias. Allí le espera un plantel docente e investigador que trata de formar cada año a nuevas promociones de politólogos. Lo hacen con dificultades similares a las vistas en el resto de instituciones académicas de la región.

El propio rector de la UC3M, Ángel Arias, lo advirtió cuando tomó posesión de su cargo en junio de 2023, hace casi tres años. "Apostemos por la universidad pública y financiemos todo su potencial. Tenemos que trabajar en estrecha colaboración con la administración y con el tejido empresarial, buscando soluciones a los desafíos globales y contribuyendo al bienestar de la sociedad".

Este anuncio de la Casa Real coincide, además, con el primer aniversario de la gran huelga educativa que paralizó la actividad lectiva en las universidades madrileñas hace un año (actividad que luego permanecería suspendida por el apagón). El paro se volvió a repetir los días 26 y 27 de noviembre del año pasado, y las protestas dieron su fruto. Parcialmente.

Un acuerdo que no convence y una crisis "inducida"

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso acabó destituyendo al consejero de Educación, Emilio Viciana, en febrero de este año. La "infrafinanciación" que denunciaban los rectores no era su único sambenito: también el bloqueo con una ley de universidades que abría la puerta a multas de hasta 300.000 euros (o un millón, en borradores previos) por protestar en los campus.

Viciana (y su clan de "los Pocholos") perdió la confianza de Ayuso. La presidenta de la Comunidad nombró a Mercedes Zarzalejo como nueva consejera de Educación el 16 de febrero y apenas un par de semanas después anunció un acuerdo para implantar la financiación plurianual. Un acuerdo "histórico", dijeron desde el Gobierno regional y desde la conferencia de rectores, que prevé 14.790,7 millones de euros hasta 2031.

A pesar de esta tregua, lo cierto es que la paz social no ha llegado a los campus. La plataforma de Universidades por la Pública volvió a marchar por las calles de Madrid en la multitudinaria manifestación por la educación pública del pasado 19 de abril. Y este mismo lunes, el mismo día en el que la Casa Real ha anunciado la matrícula de Leonor en la UC3M, han dado más datos sobre por qué la infrafinanciación persiste.

"Aunque se trate de un acuerdo de financiación histórico, por ser el primero en 20 años desde que el anterior acabase en tribunales, la cuestión es si el nuevo acuerdo corrige los problemas causado por años de infrafinanciación", advierten desde la plataforma, que denuncian que desde 2021 las transferencias del Gobierno de Ayuso no cubren "siquiera el gasto de personal" de las universidades públicas.

Por ello, la plataforma insiste en que se trata de "una crisis inducida por el Gobierno de la Comunidad de Madrid". Pese a esa crisis "inducida", "su reconocimiento internacional, el impacto de su producción científica y la presencia estratégica de egresados madrileños en las principales universidades, empresas y entidades a nivel local y global son la prueba del incalculable valor social de las universidades públicas".

"Pan para hoy, hambre para mañana"

La plataforma de Madrid por la Pública es tajante al respecto: el acuerdo firmado entre Ayuso y los rectores de las universidades públicas madrileñas es pan para hoy y hambre para mañana. "El acuerdo plurianual de financiación introduce recursos adicionales, pero no tiene la capacidad de corregir un problema acumulado durante años", incidían. Un problema que por supuesto, también ha golpeado en la UC3M.

La que será el alma máter de la princesa de Asturias aumentó su presupuesto de 2024 para 2025, el año pasado, en un 2,6%. Ya entonces, el Consejo de Gobierno de la Carlos III advirtió que no era un incremento suficiente. "Palía solo muy parcialmente el alza de los costes experimentados en los últimos años", dado que la inflación también golpeó a la universidad. Los presupuestos, por tanto, se centraban en contener el gasto.

En ese sentido, la UC3M advertía que para revertir esta situación era necesario que tanto la Comunidad de Madrid como el Gobierno de España asumiesen "un compromiso adicional e integral de carácter plurianual en la financiación", lo que finalmente se ha conseguido. La duda persiste, aun así, como denuncian colectivos como el de jóvenes investigadores precarios en la asociación Dignimad o en Madrid por la Pública.

Según datos recopilados por el sindicato CCOO, el porcentaje del presupuesto de 2025 cubierto por transferencias de la Comunidad de Madrid para la UC3M fue del 40,79%. Fue el segundo porcentaje más bajo, solo después de la Universidad Rey Juan Carlos. Las protestas y asambleas continúan en las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. En la Carlos III, también.