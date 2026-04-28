En Reino Unido hacen un dibujo de España que es para preocuparse y mucho: va a levantar ampollas 

El diario británico The Independent ha hecho un preocupante dibujo social de España con el fútbol como percha. Dice, de hecho, que "España llega al Mundial con una imagen empañada por casos de racismo, sexismo y xenofobia".

El rotativo inglés lo resume todo en un párrafo demoledor: "Primero llegaron los insultos racistas contra Vinícius Júnior. Luego, el beso no deseado del máximo dirigente del fútbol español. Y ahora España se enfrenta a las consecuencias de los cánticos antimusulmanes durante un partido amistoso contra Egipto".

Es más, The Independent dice que en los últimos años "los éxitos deportivos de las selecciones españolas, tanto femeninas como masculinas, se han visto ensombrecidos en parte por incidentes de racismo, sexismo y xenofobia".

"Dudas" sobre un posible "cambio cultural"

En el artículo se asegura, de hecho, que "a medida que se acerca el Mundial, han surgido dudas sobre si se está produciendo un cambio cultural significativo en España, uno de los favoritos al título".

El asunto es importante para el periódico británico porque España es una de las sedes coorganizadoras del Mundial de 2030, "y mejorar su imagen en el extranjero se considera una prioridad".

Además, recuerda que España quedó encuadrada en un grupo del Mundial que incluye a Arabia Saudí, un país de mayoría musulmana, algo que para el rotativo es significativo tras lo ocurrido en el último amistoso contra Egipto: "Un grupo de aficionados españoles entonó los cánticos antimusulmanes que dieron la vuelta al mundo".

No se esperan incidentes

Todo ello, insiste The Independent, pese a que en el equipo español estaba Lamine Yamal, que es musulmán y que al día siguiente calificó los cánticos de irrespetuosos e intolerables, y afirmó que no importaba que no estuvieran dirigidos a él personalmente.

Pese a todo lo anterior, el artículo asegura que "se espera que los aficionados españoles se comporten adecuadamente en el Mundial" y que "la federación no prevé problemas relacionados con los aficionados españoles".

Esteban Ibarra, líder del Movimiento contra la Intolerancia, el Racismo y la Xenofobia, deja claro todo: "No es una buena imagen para España en este momento, pero no podemos confundir estos actos de grupos minoritarios, generalmente los grupos ultras, con las acciones de la mayoría de los aficionados en España".