Muere un turista alemán tras la mordedura de una serpiente que se le coló en el pantalón durante un espectáculo en Egipto

Las cobras no solo dan miedo visualmente, sino que tienen uno de los venemos más mortales del mundo.

Un turista alemán de 57 años ha fallecido tras ser mordido por una serpiente durante un espectáculo en un hotel de Hurghada, uno de los destinos más visitados del Mar Rojo. El incidente, ocurrido a principios de abril, está siendo investigado por las autoridades alemanas, que tratan de esclarecer las circunstancias exactas de la muerte.

Según ha informado la policía del estado de Baviera, el hombre asistía a un espectáculo de encantadores de serpientes cuando una de ellas se introdujo en su pantalón y le mordió en la pierna.

Qué ocurrió durante el espectáculo



De acuerdo con el comunicado oficial, el propio "encantador de serpientes" permitió que el animal interactuara con el público. En ese contexto, una de las serpientes —que podría ser una cobra— acabó dentro de la ropa del turista.

Las autoridades señalan que el hombre presentó "claros signos de envenenamiento" poco después de la mordedura. Fue atendido de urgencia, reanimado en un primer momento y trasladado a un hospital, donde falleció posteriormente.

La víctima, originaria del distrito de Unterallgäu, se encontraba de vacaciones con familiares.

Investigación en marcha y dudas sobre el caso



El caso está siendo analizado por la policía y la fiscalía alemanas, que han abierto una investigación para determinar responsabilidades. Se espera que una prueba toxicológica confirme el tipo de veneno y ayude a esclarecer si la muerte fue consecuencia directa de la mordedura o si hubo otros factores.

Por su parte, al ser consultadas por la Agence France-Presse, las autoridades egipcias aseguraron no tener constancia oficial del incidente en el momento de la consulta.

El riesgo de las serpientes venenosas en espectáculos



Aunque este tipo de espectáculos son habituales en algunos destinos turísticos, los expertos advierten de los riesgos. Las cobras, en particular, son responsables de un alto número de mordeduras graves en el mundo.

Según la Organización Mundial de la Salud, las mordeduras de serpiente causan cada año hasta 138.000 muertes en todo el mundo, especialmente en África y Asia.

La gravedad depende de varios factores: el tipo de serpiente, la cantidad de veneno inoculado, el tiempo de atención médica y el estado de salud de la víctima. En muchos casos, la rapidez en la administración de suero antiofídico es clave para la supervivencia.

Turismo y seguridad: un debate recurrente



El suceso reabre el debate sobre la seguridad en ciertos espectáculos turísticos donde se manipulan animales salvajes. Aunque suelen presentarse como actividades controladas, los incidentes, aunque poco frecuentes, pueden tener consecuencias graves.

En destinos como Hurghada, el turismo es una de las principales fuentes de ingresos, y la oferta de ocio incluye desde actividades acuáticas hasta espectáculos tradicionales. Sin embargo, organismos internacionales y asociaciones de bienestar animal han pedido en varias ocasiones mayor regulación y control en este tipo de eventos.

Más allá de lo ocurrido, el caso deja la conclusión y advertencia de que la interacción directa con animales salvajes, especialmente venenosos, implica riesgos reales, incluso en entornos aparentemente controlados.