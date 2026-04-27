Cuánto van a pagar Mercadona, Lidl, Aldi y otros supermercados por devolver latas y botellas

Si has viajado a países como Alemania, Noruega o Finlandia, posiblemente hayas visto máquinas de reciclaje en tiendas y supermercados. Se trata del SDDR (Sistema de Depósito, Revolución y Retorno), un método de gestión de residuos que consiste en cobrar un pequeño extra a los consumidores cuando compran latas o botellas, y posteriormente devolverlo al reciclar en estas máquinas.

Mercadona ya ha instalado estas máquinas en sus supermercados de Portugal, y en los próximos meses debería funcionar también en España.

De hecho, la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados, obliga a España a poner en marcha este sistema el 22 de noviembre, como fecha límite. Es decir, antes de que acabe 2026 deberías ver las máquinas de reciclaje de latas y botellas en los establecimientos de Mercadona, Lidl, Aldi o Dia, además de en otras tiendas y superficies.

Sin embargo, algunas fuentes ya han advertido a El País que será complicado cumplir con la fecha límite, y que es posible que se acabe retrasando.

Más allá de cuándo llegue el momento clave, lo que muchos consumidores se preguntan es cuánto dinero van a recibir cada vez que vayan a reciclar una lata o botella. Aunque el objetivo de la medida es contribuir al reciclaje y tener una mejor gestión de residuos, lo que llama a muchas personas es el posible incentivo económico.

Cuánto pagarán Mercadona y otros supermercados por reciclar

De momento no se conoce cuál es la cifra exacta que van a recibir los consumidores por cada producto reciclado. Hasta que no esté más cerca el momento de poner en marcha las máquinas no se sabrá cuál es la cuantía. Sin embargo, las mismas fuentes que hablan de un atraso en las fechas señalan a El País que el proceso debe ser muy parecido al que está llevando a cabo Mercadona en Portugal, incluyendo el precio, que es de 10 céntimos por cada lata y botella.

Ojo, esto no significa que te vayan a regalar 10 céntimos. En realidad ya los habrás pagado antes, pues los productos que vienen en lata o botella tendrán ese mismo suplemento. Lo que consigues al devolverlos y reciclaros es recibir ese dinero de vuelta.

Los envases que vas a poder reciclar son las botellas de hasta 3 litros, las latas y los bricks, incluyendo productos como agua mineral, zumos, néctares, refrescos, bebidas energéticas, bebidas isotónicas y bebidas alcohólicas.