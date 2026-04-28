La Aemet avisa: en estas zonas habrá "granizo y rachas muy fuertes de viento"

El mal tiempo estará presente esta semana en buena parte de la península. Desde la jornada de hoy y a lo largo de los próximos días se registrarán precipitaciones que podrían ser localmente fuertes y venir acompañadas de granizo.

Si creías que la primavera iba a ser como en las últimas semanas, estabas equivocado: los cielos despejados se cubrirán de nubes y debes tener cuidado con el granizo y las rachas de viento. Eso sí, en algunas localidades las máximas seguirán acercándose a los 30ºC.

Hoy se esperan lluvias generalizadas en el tercio oeste y en algunos puntos del interior peninsular, con tormentas que podrían ser fuertes en localidades como Zamora, Ciudad Real, Badajoz o Córdoba.

La situación será similar mañana miércoles. Las precipitaciones continuarán con persistencia en puntos del centro y del oeste de la península. La Aemet avisa de "chubascos fuertes o muy fuertes acompañados de tormenta y probable granizo y rachas muy fuertes de viento".

El jueves no será húmedo en zonas tan amplias: las lluvias se limitarán al nordeste y no se producirán en forma de tormenta o granizo. El viernes, festivo del 1 de mayo, lloverá en el interior y en el este de la península. De cara al fin de semana los cielos ya podrían ser despejados, según la Aemet.

En cuanto a las temperaturas, aunque la Aemet considera que siguen siendo altas para la época del año, lo cierto es que sólo el jueves y el viernes se acercarán a los 30ºC en puntos de Cataluña y Extremadura. En el resto de la península, las máximas no superarán los 25ºC. Es decir, nada similar a las semanas anteriores, cuando el calor era más parecido al del mes de junio que al de abril.

¿Vuelven las lluvias esta primavera?

Como recordarás, los meses de enero y febrero fueron especialmente lluviosos. En general se trató de un invierno récord debido al tren de borrascas que cruzó la península durante varias semanas seguidas.

Esto provocó que se llenasen los pantanos y que España, en su totalidad, abandonase la sequía.

Ahora que las lluvias han regresado después de una calma bastante larga, quizás te preguntas si el resto de la primavera va a ser tan lluviosa. Según la Aemet, la estación va a ser más cálida de lo habitual, pero no es seguro que vaya a haber más o menos precipitaciones de lo que es normal para la época.