Confirmado por Hacienda: así puedes hacer la declaración de la renta por teléfono y cuándo tienes que pedir cita

La campaña de la renta siempre genera muchas dudas y preguntas. Las más habituales tienen que ver con las deducciones que puedes aplicar, aunque también suele generar dudas la obligatoriedad de presentar la renta o cómo pagar a Hacienda si el resultado no te es favorable.

Las cuestiones relacionadas con la tributación no suelen resultar sencillas, por eso muchos buscan información en internet o recurren a las herramientas de Hacienda, como el simulador de la Renta.

Otra opción, en el caso de que tengas dudas mucho más complejas, es presentar la renta directamente con ayuda de Hacienda. Ya sea de manera presencial en una oficina de la Agencia Tributaria o mediante la renta telefónica.

Esta última posibilidad es una de las más cómodas. No tienes que salir de casa y un agente de Hacienda te ayudará a completar cada paso de la declaración de IRPF. Eso sí, conviene que sepas cómo hacerlo y cuándo pedir cita.

Cómo pedir cita para la renta telefónica

Para acceder al servicio 'Le Llamamos' tienes que conseguir cita previa con Hacienda. Las citas se abren a partir del miércoles 29 de abril. Tienes estas dos vías para pedirla:

Pedir cita por internet: en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, entrando en el servicio 'Renta', después en 'Cita previa' y posteriormente en 'Le llamamos'. Tendrás que identificarte con Cl@ve, certificado digital o número de referencia.

en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, entrando en el servicio 'Renta', después en 'Cita previa' y posteriormente en 'Le llamamos'. Tendrás que identificarte con Cl@ve, certificado digital o número de referencia. Pedir cita por teléfono: tienes que llamar a uno de los números habilitados por Hacienda, que son el 91 535 73 26 y el 901 12 12 24.

Las llamadas empiezan el 6 de mayo y finalizan el 30 de junio. Tienes hasta el 29 de junio para pedir cita. Lo mejor es que no lo dejes para el último día. El calendario de la renta acaba el 30 de junio para todas las modalidades.

Así se hace la declaración de la renta por teléfono

Una vez has conseguido cita el método es bastante sencillo. Tendrás que estar atento al teléfono el día y la hora que Hacienda haya estipulado. Un agente se pondrá en contacto contigo y seguiréis los siguientes pasos:

Revisar datos personales y familiares.

Repasar los rendimientos económicos.

Revisar las deducciones a las que tienes derecho, tanto estatales como autonómicas.

Te dirá el resultado de la declaración.

En el caso de que estés conforme, presentaréis la declaración en ese mismo momento.

La ventaja de esta modalidad es que no cometerás errores, ya que es la propia Agencia Tributaria la que completa el borrador contigo paso a paso. Podrás resolver las dudas al instante.

Si el resultado te sale a pagar, recuerda que puedes fraccionarlo para no tener que hacer el desembolso de una sola vez.