La reacción de Bigote Arrocet a una incómoda pregunta en el plató de 'Supervivientes'

El humorista Edmundo Arrocet ha sido una de las grandes estrellas de esta última edición de Supervivientes. La pareja de María Teresa Campos ha acudido al plató de Telecinco para contar cómo fue su paso por el programa y cómo se enteró de la isquemia cerebral que sufrió la Campos hace unas semanas.

"Cuando me contó lo que había pasado no me lo podía creer. Me hice el loco, me fui al baño, me tomé un Lexatin y salí haciéndome el fuerte", explicó Arrocet a Sandra Barneda.

Según explicó el propio Bigote, María Teresa decidió esperar al viernes —un día después de salir del concurso— para contarle lo ocurrido. "Yo me quería morir, no me lo podía creer", aseguró.

Poco después, los colaboradores pudieron preguntarle al cómico por su paso por la isla. Hubo una cuestión que sentó especialmente mal a Arrocet, la que hizo Antonio David Flores.

El tertuliano planteó que María Teresa no había informado de su delicada salud a Arrocet para que este pudiese seguir ganando dinero en la isla. "Antonio David es muy inteligente, y es la primera vez en mi vida que me encuentro que hace una pregunta de otro planeta. La pregunta creo que te hace muy mal a ti", respondió Edmundo visiblemente cabreado.