Carlos Boyero se pronuncia como pocos lo han hecho sobre la narración de Rivero y TVE en el Mundial

El periodista Carlos Boyero ha dejado una de las opiniones más controvertidas sobre la narración del Mundial de fútbol en TVE y, sobre todo, la de su compañero de profesión, Juan Carlos Rivero.

En una columna de opinión publicada este sábado en el diario El País, Boyero ha asegurado que "hace infinitos años ese músico excelso llamado Paul Simon se empeñó en hablar de la belleza y las complejas sensaciones que procuran los sonidos del silencio".

El periodista ha confesado que "no creo que la masa esté de acuerdo con la ausencia de ruido". "Imagino que el yoga y otras religiones, o ciencias de autoayuda, o propuestas esotéricas, sí valoran el silencio", ha defendido.

"Pero no los que atraviesan su existencia mirando continuamente la pantalla de un teléfono, inmersos en ese paraíso de la vida o de la comunicación definido como redes sociales", ha añadido, antes de apuntar que ahí "no es precisa la comunicación oral".

"Costumbre ancestral de ver y escuchar la televisión"

Carlos Boyero ha proseguido, siendo muy fiel a su estilo, explicando que también existe una "desocupada parte de la población, mayoritariamente jubilada y anciana, que practica cotidianamente esa costumbre ancestral de ver y escuchar la televisión".

"Para matar el tiempo. Para sentirse menos solos, imagino. Y el trato que esta ofrece a sus consumidores patológicos es muy fuerte, capaz de aturdir y de alterar el sistema nervioso. O peor aún, de entontecer", ha señalado.

Boyero ha reconocido que no importa el tipo de "material que ofrezcan". "Tertulias políticas, vísceras del corazón, reality shows, series y telefilmes tan clónicos como mediocres. Sirven como anzuelo para vender con prisas y sin pausa toneladas de publicidad imagino que a precios cada vez más baratos", ha justificado.

"Por estricta salud mental"

En esas, el periodista ha aprovechado, tras varias líneas sin mencionarlo, para hablar del Mundial de fútbol y su retransmisión en TVE. "Es lamentable tener que ver un espectáculo como el Mundial de fútbol despojándolo del sonido. Por estricta salud mental", ha criticado.

Acto seguido, Boyero ha mostrado su enfado con los comentarios en la cadena pública. "Cuánta caspa en los comentarios y la narración que ofrece TVE, protagonizado desde la noche de los tiempos por un tal Rivero, últimamente acompañado de otra colega a su nivel", ha añadido.

El periodista también ha tenido para DAZN, a los que asegura que "van acaudillados por uno que se llama Miguel Ángel, que también intenta montárselo de castizo y de gracioso".

Lo que está claro es que no le hace mucha gracia cómo están siendo las narraciones. Pero, de paso, ha aprovechado para hablar de que "existe gente modélica narrando el fútbol".

"Lo fue el tan brillante como divertido Robinson. Es un placer escuchar a Valdano. Todo es sensato y natural en Álvaro Benito. Y no existe sustituto para Carlos Martínez narrando los partidos", ha añadido, antes de que su banda sonora para este Mundial es "sólo el silencio".