En EEUU vuelven a poner la lupa sobre Pedro Sánchez: le definen de una forma que va a sorprender en España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, riéndose en el Congreso, con un vaso de agua en la mano.

Análisis sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su impacto internacional, hay muchos. Pero el prestigioso medio estadounidense The New York Times ha publicado un artículo sobre el líder del Ejecutivo central que a buen seguro va a formar debate en España como pocos lo han logrado.

En la noticia, firmada por Jason Horowitz, corresponsal del citado medio en España y Portugal, han hablado de que la mujer del presidente, Begoña Gómez, "está acusada de corrupción" y, pese a ello", "esto podría, de hecho, beneficiarlo".

"Los casos de corrupción siguen acumulándose en torno al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y tienen como objetivo a sus aliados políticos, colaboradores y exministros. Incluso su esposa, Begoña Gómez, debía entregar su pasaporte el miércoles después de que un juez ordenara su procesamiento por corrupción", ha explicado en la primera parte del artículo.

En el análisis, reconocen que el juicio de Begoña Gómez "parece un posible golpe de gracia para el señor Sánchez". Tras ello, le han descrito como "el líder de izquierda con más años en el poder en Europa y quien ha ganado prominencia internacional por su oposición al presidente Trump en temas de Irán y migración".

"Una tabla de salvación"

No, en ningún momento hablan de la escena más polémica de Titanic. Pero sí destacan que los analistas ya están afirmando que Sánchez, "conocido por su capacidad de supervivencia, está transformando el caso contra su esposa en una tabla de salvación".

Pablo Simón, politólogo de la Universidad Carlos III de Madrid, explica al medio estadounidense que el Gobierno defiende que se trata de "una campaña de desprestigio orquestada por un juez obsesionado".

"Esto crea la idea de un juicio general contra el Gobierno. Esa es la carta que está tratando de jugar", ha detallado. Aunque un portavoz del Gobierno se ha mostrado consternado al preguntarle que el caso de Begoña Gómez podría darle una ventaja política a Sánchez.

Desde The New York Times hablan de que, en privado, el caso contra la mujer del presidente del Ejecutivo "fue un error de sus oponentes". "Al igual que sus enfrentamientos con Trump, el juicio de su esposa le ha brindado un tema con el que movilizar a los votantes de izquierda poco entusiastas", añade el prestigioso medio.

"Los críticos del juez, además de encontrar fallos en su sentencia de 84 páginas, se han aferrado al hecho de que tribunales superiores ya habían desestimado algunas de las iniciativas del señor Peinado contra la señora. Gómez, calificándolas de infundadas", destacan.

Pablo Simón reconoce que las tensiones políticas con la Justicia han generado el peligro de "una mayor polarización y la erosión de las instituciones". Pero, desde EEUU, ya hablan y analizan un posible efecto rebote para Sánchez tras lo ocurrido en las últimas semanas.

Este mismo sábado, desde el Comité Federal del PSOE, el presidente del Gobierno ha puesto de manifiesto cinco apartados que desmontan las acusaciones contra su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, y ha pedido a la Justicia "que sea justa".