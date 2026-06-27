Felipe VI va al vestuario de España, saluda a los futbolistas y su reacción con Cucurella es para verla una y otra vez

El rey Felipe VI ha vuelto a dar suerte a la selección española. El monarca español ha viajado hasta Guadalajara (México) para disfrutar del partido en el que los de Luis de la Fuente se han garantizado la primera plaza del grupo H tras vencer a Uruguay con un solitario gol de Álex Baena.

España quería certificar el primer puesto en un partido que fue muy duro desde los primeros compases. Uruguay sacó su cara más leñera, con faltas y entradas que complicaron y mucho los planes de su rival.

Pese a ello, gracias a un terrible error de Muslera, Álex Baena logró colar el balón en la portería uruguaya y blindar un primer puesto que sirve para dibujar la ruta con la que la selección buscará conseguir la segunda estrella.

Al partido, asistió Felipe VI, que se mostró sorprendido por el fallo del portero uruguayo en el tanto que terminó dando la victoria a los de Luis de la Fuente. No estuvo solo, ya que, en el palco, le acompañaron el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

Ha sido "un partido leñero"

Tras la victoria de España, como ya suele ser costumbre, Felipe VI bajó al vestuario a saludar y felicitar a los futbolistas. Algo que ya ha repetido en otras ocasiones y torneos internacionales y que, por el momento, no ha ido nada mal.

Desde allí, le ha deseado la mayor de las suertes a la plantilla y les ha dedicado unas palabras de ánimo para lo que resta de Mundial. "Lo que cuenta es que va a ser un triunfo y pasar primeras de grupo que es, creo, lo que interesaba", ha señalado.

"Pero bueno. Menudo partido. Ha sido leñero. Os he visto sufrir bastante. Lo siento por la (lesión)... Espero que no sea muy grave. En fin, a seguir, que queda mucho campeonato por delante", ha explicado.

Yo espero poder volver. Si vuelvo es porque estáis en la final. Va a ser duro, ya lo sé. Va a ser complicado. Pero tenéis calidad, tenéis ganas, tenéis nivel. Tenéis todo lo que hay que tener para llegar. Venga, mucho ánimo y a por ello", ha deseado el monarca.

El saludo con Cucurella

Pero además de sus palabras, ha habido un momento que ha llamado mucho la atención de Felipe VI en el vestuario de España. Se trataba del momento en el que ha saludado al lateral de la selección y reciente fichaje del Real Madrid, Marc Cucurella.

Aunque en la escena no se escucha lo que ambos se han dicho, Cucurella llevaba puesta la equipación del partido, pero del revés. Algo que ha provocado la carcajada del monarca español.

Sí, por muy poco se evitó la mítica escena de Carles Puyol saludando a la reina Sofía mientras estaba con la toalla puesta y sin camiseta, tras vencer a Alemania con un cabezazo suyo, en las semifinales del glorioso Mundial de Sudáfrica.