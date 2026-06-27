Sánchez termina su intervención ante el Comité Federal, muchos se ponen en pie y la reacción de Page va a dar que hablar

Momento en el que Sánchez termina ante el Comité Federal y Emiliano García-Page se levanta, pero no para aplaudir.

Nuevo Comité Federal del PSOE con más de una imagen llamativa. Después de la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la condena a 24 años de cárcel al que fuese número tres de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, el líder del Ejecutivo central ha protagonizado un nuevo cónclave socialista movidito.

Es cierto que, durante su turno de intervención, Sánchez ha hablado de algunos de estos asuntos, asegurando que habla con Zapatero "de manera regular" y ha defendido que le consta que "dará todas las explicaciones precisas". "Desde aquí, pedimos que prevalezca la presunción de inocencia porque es lo mínimo aceptable en un Estado de Derecho", ha señalado.

El secretario general de los socialistas también ha hablado de los casos contra su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, y no ha dudado en explicar, en cinco puntos, cómo los presuntos delitos de los que se les acusaban han ido diluyéndose. "Desde aquí, como en todos los casos que afectan a los socialistas, lo único que pedimos a la Justicia es que sea justa", ha reclamado.

Page, el otro protagonista

Pero si había un segundo protagonista en el Comité Federal de este sábado, ese era, sin duda, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Nada más llegar a Ferraz, se ha acercado a los medios de comunicación y no ha dudado en mandar un mensaje muy directo a la dirección socialista.

"Como quizás hay quién piense que no ha pasado nada en el último año... Pero hace un año tuve ocasión de decir, que desde mi punto de vista, que si lo hemos hecho todo bien, no había que tener ningún miedo a convocar a la opinión pública. Hay que confiar a que confíen. Lo que detecto es lo contrario. Mucho miedo a darle la palabra a la ciudadanía", ha criticado.

Para el presidente manchego, "todo se ha complicado mucho más". "Es el punto más grave y el peor momento de la historia reciente del PSOE", ha asegurado, antes de decir que "tenemos que anteponer los intereses del país a los propios".

Pero, además de lo que ha dicho, Page también ha dejado un momento anecdótico al final de la intervención de Pedro Sánchez. Mientras muchos se ponían en pie para aplaudir al líder socialista, él, ha ido por libre, al igual que el año pasado, pero esta vez se ha levantado y ha dejado el lugar que había ocupado durante los 40 minutos de intervención.