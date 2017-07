La alabada reflexión de Carles Francino: "Estoy hasta los huevos, huele que apesta"

Llega el verano y con él algunas de las grandes fiestas populares del país. Sin ir más lejos, esta semana comienzan los San Fermines, donde se pondrá en marcha un plan especial para prevenir las agresiones sexuales a mujeres.

El periodista Carles Francino, director y conductor de La Ventana en la Cadena SER, se ha referido a ello durante el programa de este martes. Y su reflexión ha generado el aplauso generalizado en Facebook. "¿Se imaginan un día al presidente del gobierno, a Mariano Rajoy, saliendo a la palestra para decir "tal fiesta o tal otra deja de celebrarse porque esto de las agresiones es una vergüenza"? ¿Sería fuerte, eh? Bueno, pues algo parecido ha ocurrido ya, pero en Suecia", comienza diciendo.

Francino detalla que el festival de música más grande de aquel país, el Brávalla, ha sido cancelado debido al alto número de ataques a mujeres que se produjeron el fin de semana pasado: cuatro violaciones y veintitrés agresiones sexuales.

"El primer ministro sueco, sí, ha comparecido para decir que esto es una vergüenza, que es odioso y que debe parar. Y casi al mismo tiempo nos enteramos de que en Barcelona han tenido que clausurar un encuentro de video jugadoras, el 'gaming ladies' por amenazas en la red, porque no se podía garantizar la seguridad de las asistentes", remarca Francino.

"Así que no, no estoy obsesionado; estoy, como diría un destacado independentista catalán, "hasta los huevos". Él lo está por cuestiones políticas –así lo puso anoche en su tuit–, yo lo estoy por esta marea machista. Que no sé si vemos más que antes y siempre ha existido, pero que desde luego huele que apesta", finaliza.