Un experto en comunicación no verbal señala qué ha notado en Zapatero cuando le preguntan por las joyas: "El tono y posicionamiento eran otros"

El experto en persuasión y comunicación verbal y no verbal, Lluís Pastor, profesor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha destacado cómo ha visto a José Luis Rodríguez Zapatero durante la entrevista concedida a Mañaneros 360, programa matutino de RTVE dirigido por Javier Ruiz.

En una entrevista en 24 horas de RNE ha comentado que lo ha visto "tenso, crispado y contundente": "Ha estado con una gran contundencia durante toda la entrevista, excepto en el momento en el que le han preguntado por las joyas, donde las razones eran menos contundentes, incluso el tono y el posicionamiento del propio presidente Zapatero eran otros".

A la hora de hablar de las joyas, Zapatero "abandonaba esa contundencia y dejaba la cosa abierta a una cosa que es absolutamente vaga y que seguramente, como ha dicho, no quería anticipar ninguna información porque quiere llevarlo a sede judicial".

"Ha estado más tranquilo"

"Es un tema personal, claro, queda todo mucho menos contundente que lo anterior", ha añadido. Para el experto, en la actitud general ha visto una mezcla de seriedad y crispación: "En este punto ha estado más tranquilo, pero en este punto se ha puesto a la defensiva".

De algún modo, Zapatero da pistas "informativamente" de lo que está pasando con las joyas: "Si dices que para ti es más un problema que otra cosa, que no las querías como ningún tipo de beneficio personal y que ahora mismo te generan más un problema que una solución, pues ya te das cuenta de que ahí tenemos menos elementos de contundencia, menos elementos de defensa que en otros temas".

"Si mañana hubiera elecciones..."

Ha hecho un apunte que cree que vale la pena subrayar: "Efectivamente la oportunidad comunicativa de esta entrevista se daba como reacción inmediata a que su socio, Julio Martínez, ha hecho un Aldama, es decir, que de golpe, por lazo pasado, de ser el gran amigo, casi íntimo, a un señor que lo traiciona y le dice que todo lo que ha dicho hasta ahora no era verdad y cambia radicalmente su posición sobre el caso".

Además, ha pedido tener en cuenta que, por un lado, existe el paralelismo entre "un caso mediático y un caso público": "Si mañana hubiera elecciones y las ganara el PP y Vox, dudo que el caso siguiera siendo portada".