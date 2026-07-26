El Gobierno declarará el martes las zonas afectadas por los incendios como gravemente dañadas

El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes un real decreto ley para declarar las zonas afectadas por los incendios como gravemente afectadas por una emergencia de protección civil.

Ha sido el propio Sánchez el que lo ha confirmado desde el puesto de mano en Navaluenga(Ávila). Además, ha vuelto a reclamar un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática, ante el aumento de la intensidad y la magnitud de los incendios forestales.

Sánchez ha recordado que en lo que va de año ya han ardido más de 150.000 hectáreas y se han registrado 32 grandes incendios forestales, unas cifras que multiplican por seis las del mismo periodo de 2025. "Todo ello nos indica que tenemos que dar una respuesta no solo acorde y proporcionada, sino también incorporar la ciencia para hacer las mejores políticas públicas", ha incidido durante su declaración institucional.

Castilla y León solicitará la declaración de zona catastrófica por el incendio de Ávila



La Comunidad de Castilla y León solicitará la declaración de zona catastrófica ante los daños ocasionados por el incendio que permanece activo en la provincia abulense y se personará como acusación en el procedimiento que se abra por el inicio del fuego.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado estas dos actuaciones en una comparecencia en el Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga (Ávila), al que también ha acudido este domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Se prevé "horas muy complejas"

El presidente del Gobierno ha destacado que si bien los equipos de extinción afrontan horas "muy complejas", la evolución está siendo muy positiva en el control de los incendios de Ávila, Madrid y Toledo con algunos focos ya "consolidados". La UME ha confirmado que todos los focos están controlados, exceptuando algunas "cabezas activas".

"Estamos pendientes, gracias a los efectivos del Sistema Nacional de Protección Civil, de consolidar algunos espacios que parece que pueden haber ya sido consolidados y acabados esos incendios", ha explicado el presidente.