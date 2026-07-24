Nuevo cruce de críticas entre Ayuso y Puente, ahora por los incendios en Madrid: "Si hay una mamarracha en España, esa eres tú"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (i), abraza a una afectada por los incendios en la urbanización El Encinar del Alberche, en Villa del Prado

Nueva trifulca entre Ayuso y Óscar Puente. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha advertido este viernes de que la región se enfrenta al "peor" incendio de su historia y ha pedido centrarse en salvar vidas y dejar a un lado la trifulca política. Pero a su manera, claro. "El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él", ha señalado, en referencia velada al delegado del Gobierno, Francisco Martín, y también al ministro de Transportes, Óscar Puente.

Así lo ha apuntado en declaraciones en Cenicientos, donde se ha celebrado la primera reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), y en las que ha reconocido en cualquier caso que la coordinación con el Gobierno está siendo "buena y absolutamente necesaria" porque hay tres comunidades autónomas afectadas con incendios con riesgo para la vida.

Este viernes, los incendios que afectaban a la Comunidad de Madrid, el procedente de Almorox (Toledo) y el originado por un vehículo incendiado en San Martín de Valdeiglesias, forman ya "un único incendio" que ha arrasado ya 6.000 hectáreas. Además, hay 19.000 personas evacuadas o confinadas.

Al ser preguntada por las declaraciones del delegado del Gobierno, Francisco Martín, quien esta mañana ha señalado que la Comunidad debería explicar bien los fundamentos de su petición para declarar la situación operativa 3 de interés nacional, Ayuso ha arremetido contra quienes han cuestionado esta solicitud. Y tras insistir en que hay que centrarse en salvar vidas ha defendido trabajar y dejarse de "gilipolleces". "El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente allá él", ha añadido.

Ayuso ha decidido "ignorar" las críticas del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha criticado a las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP por reclamar la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para extinguir los incendios forestales mientras reducen impuestos a los ricos. "Luego piden al Gobierno que les resuelva la papeleta", ha remarcado.

Cabe recordar que la UME está desplegada en los incendios forestales registrados en municipios de la Comunidad de Madrid y Castilla y León, regiones gobernadas por los 'populares' Alfonso Fernández Mañueco e Isabel Díaz Ayuso.

Tras el "mamarracho" de Ayuso, Óscar Puente ha contraatacado devolviendo el insulto a la presidenta madrileña: "De calentar el ambiente sabes mucho. Es de lo que vives. Ahora pides ayuda a ese gobierno al que te pasas la vida insultando y descalificando. Si hay una mamarracha en España, esa eres tú". Y ha añadido en otro tuit: "Firman pactos de gobierno en los que niegan el cambio climático. Reducen los servicios de prevención y extinción de incendios a la mínima expresión. Y después llaman pidiendo auxilio a ese gobierno al que insultan permanentemente y al que niegan toda legitimidad. Y nos piden que les asistamos sin rechistar. Nosotros sí cumplimos con nuestras competencias. Y eso es compatible con responderles como merecen. Y para los que dicen que no es el momento, les pregunto cuándo es el momento. Ya vivimos esto mismo el año pasado. Y en diciembre nadie se acuerda de nada. El momento es ahora. Cuando el monte arde".

Génova ha tildado por su parte al ministro de "miserable" por sus críticas. "Ellos ven bandos y ven muros donde nosotros solo vemos fuego, un fuego al que combatir porque hay gente que lo está pasando mal. Tanto la actuación del delegado del Gobierno y sobre todo la actuación del ministro Puente me parece miserable", ha criticado la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra Ezcurra. Tampoco ve "de recibo" que "haya todo un ministro del Gobierno de España insultando".